Mrs. GREEN APPLE大森元貴「“かわいいな”って思っちゃった！」“反抗期”の中学生からのメッセージを紹介

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。9月9日(月)の放送では、"反抗期"の生徒(リスナー)から届いたメッセージを紹介しました。私は最近、反抗期らしきものに入ってしまいました。私には14歳差の兄、13歳差の姉、7歳差の姉がいます。お姉ちゃんがお父さんに対して冷たく接しているのを幼少期に見ていたのですが、「私なら絶対お父さんに冷たくせんのにな~」と思っていました。ですが最近、父のダル絡みが正直言ってウザいです。しかし、冷たく接してしまったあと自分の部屋で「ちょっと言い過ぎたな」と後悔してしまいます。家族を支えてくれているのはお父さんなので、本当は言いたくないのです。だからと言って急に態度を変えることもできませんし、感謝を伝えるのも恥ずかしいです。なので、最近は無言でハグをしに行きます。するとお父さんは何も言わず受け入れてくれます。中学3年生にもなってお父さんにハグしているなんて誰にも言えませんが、別に恥ずかしいことではないと思います。ミセス先生はどう思いますか! そして、ミセス先生は反抗期ありましたか!?(14歳)藤澤:これさ……めちゃくちゃかっこいいよ!若井:愛情表現としての「ごめんね」の意味も込めてだと思う。大森:いいね! だってさ、こんな破綻してることあります? 強く言っちゃってるのにハグできるっていうさ、いい混沌!若井:たぶん、お父さんもよくわかってると思うから、言葉以上に伝わってるものはあると思うけどね!大森:かわいいなって思っちゃった!番組では他にも、「嫉妬心に打ち勝つ方法」などについて語る場面もありました。