あいだいろ原作によるショートアニメ「放課後少年花子くん」の続編の放送開始時刻が、25時35分に決定。併せて本編の先行カットが公開された。

10月7日からTBSで4週にわたり放送される「放課後少年花子くん」は、「地縛少年花子くん」の公式スピンオフ。怪異事件ばかり起こるかもめ学園の七不思議・トイレの花子くんと、その助手となったオカルト少女・八尋寧々を中心に、平和なゆるい日常が描かれる。アニメでは「放課後少年花子くん」のストーリーを中心に、各話2つのエピソードが展開される。

さらに「放課後少年花子くん」の続編が、10月8日に国内および海外で配信開始となることが明らかに。加えて、10月7日25時48分からTBSでTVアニメ「地縛少年花子くん」が再放送されることも決定した。

ショートアニメ「放課後少年花子くん」続編

放送情報

TBS：2024年10月7日（月）25:35～4週にわたり放送

配信情報

ABEMAプレミアム、dアニメストア、dアニメストア ニコニコ支店、dアニメストア for Prime Video、DMM TV、FOD、Hulu、J:COM STREAM、milplus、TELASA、U-NEXT、アニメ放題、アニメタイムズ、バンダイチャンネル、ふらっと動画、ABEMA、TBS FREE、TVer、Prime Video、music.jp、カンテレドーガ、バンダイチャンネル、ビデオマーケット：2024年10月8日（火）12:00～順次配信

スタッフ

原作：あいだいろ（掲載「Pファンタピー」スクウェア・エニックス刊）

監督：北村真咲

シリーズ構成：長友一馬

キャラクターデザイン・総作画監督：樋上あや

色彩設計：多田早希

撮影監督：嶋田瑞帆

編集：鍜冶川 一夫

音楽：高木洋

音楽制作：ポニーキャニオン

音響監督：飯田里樹

録音調整：天野龍洋

録音スタジオ：スタジオトロン

音響制作：HALF H・P STUDIO

アニメーションプロデューサー：西村僚

アニメーション制作：Lerche（スタジオ雲雀）

製作：「放課後少年花子くん」製作委員会

キャスト

花子くん：緒方恵美

八尋寧々：鬼頭明里

源光：千葉翔也

源輝：内田雄馬

源てぃあら：久野美咲

赤根葵：佐藤未奈子

蒼井茜：土岐隼一

七峰桜：安済知佳

日向夏彦：水島大宙

つかさ：緒方恵美

ミツバ：小林大紀

土籠：津田健次郎

ヤコ：ゆかな

もっけ：吉田有里、森永千才、金澤まい

(c)あいだいろ／SQUARE ENIX・「放課後少年花子くん」製作委員会