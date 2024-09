Mrs. GREEN APPLE大森元貴「新曲『familie』『コロンブス』をテレビ初パフォーマンスさせていただきました」音楽番組『with MUSIC』出演を振り返る

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。9月9日(月)の放送では、7日(土)に放送された日本テレビ系の音楽番組「with MUSIC」(MC:有働由美子さん、アーティストナビゲーター:松下洸平さん)出演を振り返りました。大森:もう9月ですね。9月7日(土)には、日本テレビ系の音楽番組「with MUSIC」(MC:有働由美子さん、アーティストナビゲーター:松下洸平さん)に出演させていただきました!

【Mrs. GREEN APPLE】のバックステージフォトを公開📷💥



素敵なパフォーマンスを

ありがとうございました💖🔥#withMUSIC#withMUSIC_behind#MrsGREENAPPLE#ミセスグリーンアップル@AORINGOHUZIN pic.twitter.com/zFRev5Bn6O

— with MUSIC (@ntv_withmusic) September 7, 2024藤澤:ありがとうございました!大森:新曲「familie」、そして「コロンブス」をテレビ初パフォーマンスさせていただいたということで。楽しかったですね!若井:楽しかったですね~!大森:ファンの方々とね!藤澤:そうなんです~!大森:いや~よかったですね。藤澤:いい空間でしたね。若井:スペシャルなステージでしたね。番組では他にも新アーティスト写真や最近の髪型などについて語り合う場面もありました。