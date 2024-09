清竜人主催のライブイベント「清 竜人 ハーレム♡フェスタ2024」が9月7日に神奈川・KT Zepp Yokohamaで開催された。2019年の「清 竜人ハーレム♡フェスタ2019 10th ANNIVERSARY & 30th BIRTHDAY」以来5年ぶりの開催となった今回は、新たなメンバーで再始動した清 竜人25のほか、塚田僚一(A.B.C-Z)がプロデュースするアイドル・塚☆リカ、この夏誕生した6人組ガールズグループ・RIRYDAYが参加。三者三様の個性あふれるパフォーマンスを披露した。

塚☆リカ、Zeppと別府を間違えて……

トップバッターは塚☆リカだが、ステージに現れたのはプロデューサー塚田。Zeppを別府と勘違いし、さらに開演時間の午後5時と午前5時を間違えて別府温泉に行ってしまい塚☆リカがまだ到着していないことを詫びる。どうにかKT Zepp Yokohamaに到着したことが電話で伝えられ、塚☆リカは私服のまま急いでステージへ。しかし塚田と入れ違いでステージに現れたのは書き割りパネルで、パネル状態の塚☆リカはそのまま「気にせず Go my way」を歌唱した。魔法を唱えて衣装をチェンジし、3次元の姿に戻った塚☆リカは、「私をさらってプロデューサー」、「塚☆リカライブハウスの歌」の替え歌「ハーレム♡フェスタの歌」、「アツあつ!? 夏フェス☆!!」とオリジナルソングを3曲続けて披露。これまでA.B.C-Zのライブに不定期に出演していたのみで、今年の4月から本格的に活動を始めた塚☆リカは、初見の清 竜人25とRIRYDAYのファンにも厚く歓迎され大喜び。「これからもライブを中心にやって、CDデビューとか、『TIF』のメインステージとか……あとは日本武道館に立ちたいんだ!」と活動への意欲を語った。そして「まだ活動を始めたばかりで曲が少ないの。だから次はみんなが知ってるであろう曲を」と、モーニング娘。の「ザ☆ピ~ス!」を原曲キーでカバーし、アウトロの「Wow Wo...PEACE!×2」を何度も繰り返してヘトヘト状態に。続く「スカスカスイカ」ではカラーバットでエアスイカ割りを行い、最後は早着替えで黒い衣装にチェンジして「Limited Dance」をパフォーマンス。鍛え抜かれた肉体で激しいダンスを披露し、さわやかな笑顔でステージをあとにした。

RIRIDAY、1日限定で“夫人”に

続いて登場したRIRYDAYは、サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」に出演していたSAKURA(北爪さくら)、NONOKA(岡部望々花)、AYAKA(細井彩加)、韓国発のサバイバルオーディション番組「Girls Planet 999:少女祭典」に参加していたMIRI(桑原彩菜)が所属していることでも話題のグループ。イベント前日の9月6日にリリースされたプレデビューEP「RIRYDAY」には、清も楽曲を提供している。ライブはそのプレデビューEPのオープニングナンバーであるJUVENILE作編曲の「Uncool」でスタートした。K-POPアーティストに肉迫する切れのよいフォーメーションダンスで観客の目を惹き付けた。6人は続けて「about cha」を歌ったのち、元気いっぱいに挨拶。そして清から提供された楽曲「Heavy-hearted」を紹介し、さっそくパフォーマンスを披露した。さらに「One More Time(Choose Life)」とEP収録曲をすべて披露したところで、6人は「ここでスペシャルゲストを。竜人く~ん!」と清をステージに呼び込む。RIRYDAYは最年少のJURIが15歳ながら、この日限定で清の“夫人”になることに。清を交えた7人で清 竜人25の「Will♡You♡Marry♡Me?」を歌い、清は若干メンバーに遠慮しながらも清 竜人25ならではのイチャイチャパフォーマンスを展開し、「RIRYDAY最高やでー!」と叫んだ。その後ステージにはバンドセットが用意され、SAKURAがバンドメンバーを従え1人ステージに上がると、清の代表曲「痛いよ」を歌い上げる。最後は6人全員でバンドアレンジの「Uncool」を披露し、SAKURAの華麗なバック転で締めくくった。

清 竜人25、新曲さっそく初披露

トリの清 竜人25は、7月11日の新体制お披露目ライブ「KIYOSHI RYUJIN25~REUNION PARTY~」、8月の「TOKYO IDOL FESTIVAL 2024」に続く3回目のステージ。RIRYDAYも歌った前体制のデビュー曲「Will♡You♡Marry♡Me?」のリアレンジバージョン「Will you marry me ?」でライブをスタートさせると、新体制初のオリジナルナンバー「青春しちゃっていいじゃん」、前体制のレパートリー「Call Me Baby」を続けて披露した。第101夫人・清さきな(頓知気さきな / femme fatale)、第103夫人・清凪(根本凪)、第104夫人・清真尋(林田真尋)、第105夫人・清ゆな(チバゆな / きゅるりんってしてみて)は声をそろえて挨拶。次のブロックでは過去のレパートリーから、新体制になって初となる「Sundayはわたしのモノ」と「ねえねえ」が披露され、前体制からの清家(清 竜人25ファンの呼称)を喜ばせた。ワルツのバラード「ねえねえ」を歌い終えた夫人たちはホッとした笑顔を見せる中、竜人は袖に戻って休憩する自由闊達ぶり。夫人たちと清家に「竜人く~ん!」と呼び出され、5人そろうとアッパーチューン「ラブ♡ボクシング」へ。さらに「Yo! Yo! スケベ! スケベ!」コールで盛り上がる「Mr.PLAY BOY…♡」でひと暴れし、フロアを清 竜人25ならではの熱狂に包み込んだ。

イベントも大詰めのところで、竜人は「今日はいいお知らせがいっぱいあるねえ」と、9月25日に新曲「KARESHIいるんだって」が配信リリースされること、初のパッケージEP「BOYFRIEND EP」が11月6日にリリースされることをアナウンス。EPからの楽曲が聴きたいという清家のリクエストに応えて、先行配信リリースされる「KARESHIいるんだって」を初披露した。3回目のライブを終え、“夫婦”としての仲をより深めた清 竜人25。最後は10月より始まるワンマンツアー「KIYOSHI RYUJIN25~REUNION TOUR~」の東京公演のチケットが完売したことを受け、ツアーファイナルとなる追加公演が11月14日に東京・豊洲PITで行われることを告知した。

セットリスト

「清 竜人 ハーレム♡フェスタ2024」2024年9月7日(土)KT Zepp Yokohama

塚☆リカ

01. 気にせず Go my way

02. 私をさらってプロデューサー

03. ハーレム♡フェスタの歌(塚☆リカライブハウスの歌)

04. アツあつ!? 夏フェス☆!!

05. ザ☆ピ~ス!

06. スカスカスイカ

07. Limited Dance

RIRYDAY

01. Uncool

02. about cha

03. Heavy-hearted

04. One More Time(Choose Life)

05. Will♡You♡Marry♡Me? w/清竜人

07. 痛いよ

08. Uncool

清 竜人25

01. Will you marry me ?

02. 青春しちゃっていいじゃん

03. Call Me Baby

04. プリーズ…マイ…ダーリン

05. Sundayはわたしのモノ

06. ねえねえ

07. ラブ♡ボクシング

08. Mr.PLAY BOY…♡

09. KARESHIいるんだって

清 竜人25「KIYOSHI RYUJIN25 REUNION TOUR」

2024年10月6日(日)東京都 Zepp Shinjuku(TOKYO)

2024年10月26日(土)大阪府 BIGCAT

2024年10月27日(日)愛知県 THE BOTTOM LINE

KIYOSHI RYUJIN25 REUNION TOUR 「THE FINAL」

2024年11月14日(木)東京都 豊洲PIT