米津玄師が2023年に開催したライブツアー「米津玄師 2023 TOUR / 空想」のグローバル劇場上映「KENSHI YONEZU 2023 TOUR / FANTASY」の各国公開日と劇場が発表された。
「米津玄師 2023 TOUR / 空想」は昨年4月から7月まで開催された全国ツアー。今回上映される映像は7月2日に神奈川・横浜アリーナで開催されたファイナル公演の模様で、この公演では当時まだ情報解禁されていなかった映画「君たちはどう生きるか」の主題歌である新曲「地球儀」がサプライズで披露された。
今回配給を担当したのはソニー・ピクチャーズ エンタテインメント、Crunchyroll。9月24日より順次公開となり、会場はイギリス・ロンドン「Vue London West End」、フランス・パリ「Pathé La Villette」、アメリカ・ロサンゼルス「Regal LA Live」、アメリカ・ニューヨーク「Regal Union Square」、カナダ・トロント「Cineplex Yonge-Dundas」、オーストラリア・シドニー 「Event Cinemas George Street」に決定した。南米4都市での上映の詳細は後日発表される。
CGV配給のもと、ひと足先に公開となった韓国では、9月11日よりソウルを中心に22カ所の劇場で上映がスタートしており、大きな盛り上がりを見せている。
「KENSHI YONEZU 2023 TOUR / FANTASY」劇場上映スケジュール
2024年9月11日（水）～18日（水）：韓国 ソウルほか 22劇場
2024年9月24日（火）：イギリス ロンドン Vue London West End / フランス パリ Pathé La Villette
2024年9月24日（火）、25日（水）：アメリカ ロサンゼルス Regal LA Live
2024年9月25日（水）：アメリカ ニューヨーク Regal Union Square / カナダ トロント Cineplex Yonge-Dundas
2024年9月26日（木）：オーストラリア シドニー Event Cinemas George Street
2024年9月28日（土）：メキシコ / ブラジル / ペルー / チリ（詳細後日発表）