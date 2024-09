9月14日はMrs. GREEN APPLE大森元貴の誕生日！「“褒め褒めメール”もお待ちしております（笑）」

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。9月9日(月)の放送では、今後の活動スケジュールなどについて語りました。若井:9月14日といえば、我らが大森元貴先生のお誕生日!!大森:“我らが 大森先生の”……(笑)。

9月ですね。

14日はわたしの誕生日です。

28になります。

14日はわたしの誕生日です。

— 大森元貴 / Motoki Ohmori (@MotokiOhmoriMGA) September 1, 2024藤澤:生徒(リスナー)のみんなからたくさんのお祝いメッセージ、長文の“褒め褒めメール”もお待ちしております!若井:“褒め褒メール”だ!大森:“褒メール褒メール”だよ!!若井:それもいいね! そしてさらに、翌日15日(日)には、MBS・TBS系「日曜日の初耳学」に出演が決まりました! ということで生徒のみんな、こちらもチェックお願いします! 毎日連続ミセスエヴリデイ!!

🚩#初耳クイズ の答えは

Mrs. GREEN APPLE 🍏



皆さんの予想は当たっていましたか❓



9月15日(日)よる10:25~

放送をお楽しみに😊

#MrsGREENAPPLE #大森元貴 #若井滉斗 #藤澤涼架#ミセス pic.twitter.com/bQOW9GDtAZ

— 日曜日の初耳学【公式】👂 (@hatsumimigaku) September 9, 2024番組では他にも、9月13日(金)より全国公開される映画「Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA」について語る場面もありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/