Mrs. GREEN APPLE大森元貴「ドレスコード無いよ！」「たくさんの方に観てもらいたい」ライブツアー映画上映の質問に回答

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。9月9日(月)の放送では、異例づくめのファンクラブツアーを映画化した「Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA」(9月13日(金)より全国公開)について語りました。大森:今週末、9月13日(金)から僕たちの映画「Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA」がいよいよ公開となります!若井:映画公開初日には、東京・丸の内ピカデリーにて上映前に僕たちが舞台挨拶をおこないます! その舞台挨拶の様子はライブビューイングとして対象となる映画館で生中継!そして挨拶が終わったら本編上映開始となりますっ!!藤澤:当日、会場に来てくれる生徒のみんなはお楽しみに! そして、この先、今回の映画を観る予定の生徒(リスナー)のみんなも、ぜひ感想を聞かせてください。大森:入場者プレゼントとグッズもありますので、映画と併せてこちらも手にしてみてください!

— Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA (@twl_movie) September 2, 2024大森:「Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA」は、映画館で上映するにあたってのルールも公式サイトや公式X(旧Twitter)などに出ていますので、ぜひそちらもチェックしてください。ライブとはまた違うんでね。

— Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA (@twl_movie) August 26, 2024大森:(映画館に行くときの)服装に関して「全身『白』がいいんですか?」という質問をもらったけど、全然そんなことないよ!(当時おこなわれた「The White Lounge」の)ライブでは、ドレスコード("白い"アイテム)とかがあっただけで、映画館でのドレスコードはなく、たくさんの方に観てもらいたいので、なるべくルールはあまりJAM'S(※ミセスのファンの愛称)が固定するのはやめて、っていう感じです!藤澤:映画ですからね!番組では他にも、リスナーからの質問に答える場面もありました。