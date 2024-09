西修原案によるhiro者「魔入りました!入間くん if Episode of 魔フィア」が、本日9月12日発売の別冊少年チャンピオン10月号(秋田書店)で連載1周年を迎えた。

先日発表された「次にくるマンガ大賞 2024」ではコミックス部門で2位にランクインした「魔入りました!入間くん if Episode of 魔フィア」。今号には付録として「魔入りました!入間くん if Episode of 魔フィア」の描き下ろしによる「輝く3巻着せ替えカバー お祝いVer.」が封入された。また「if 魔フィア」の描き下ろしイラストを使用した、アクリルジオラマが応募者全員サービスとして登場。アスモデウスとクララの2種が用意された。応募方法などの詳細は誌面をチェックしよう。