TVアニメ「精霊幻想記2」の放送開始日が10月7日に決定。併せて本PVが公開された。
「精霊幻想記」は異世界にあるスラム街の孤児・リオが、天川春人として生きた前世の記憶と強大な魔力に覚醒し、階級社会の最底辺から這い上がっていくさまを描くファンタジー。本PVでは、大西亜玖璃が歌うオープニングテーマ「アウフタクト」の一部を聴くことができる。
さらにYouTubeの「【公式】HJ文庫・HJノベルス・コミックファイア」チャンネルでは、TVアニメ第2期の放送開始と、原作小説第26巻およびドラマCD付き特装版の発売を記念し、9月24日20時より特番「【精霊幻想記SP】桑原由気・青木佑磨のおしゃべりな本棚@Live！」を生配信。特番にはセリア＝クレール役の藤田茜、アイシア役の桑原由気、綾瀬美春役の原田彩楓、MCで青木佑磨が出演し、アニメやドラマCDについて語るほか、グッズやゲームの最新情報を届ける。
加えて配信情報も明らかに。ABEMA、U-NEXTで10月7日より先行配信されるほか、dアニメストア、アニメ放題などほかの配信サイトでも、10月10日より順次配信が行われる。
TVアニメ「精霊幻想記2」
放送情報
テレ東：2024年10月7日（月）より毎週月曜日25:30～
BSフジ：2024年10月9日（水）より毎週水曜日24:30～
AT-X：2024年10月11日（金）より毎週金曜日22:00～
配信情報
ABEMA、U-NEXT：2024年10月7日（月）より毎週月曜日26:00～先行配信
dアニメストア、アニメ放題、DMM TV、J:COM STREAM、milplus、TELASA、スマパスプレミアム、Lemino、 アニメタイムズ、 Hulu、バンダイチャンネル、NETFLIX、FOD、Prime Video、Google Play、YouTube、ムービーフルプラス、OnGenムービー、Rakuten TV、HAPPY!動画：2024年10月10日（木）より毎週木曜日24:00以降順次配信
スタッフ
原作：北山結莉（HJ文庫／ホビージャパン）
キャラクター原案：Riv
漫画：みなづきふたご（HJコミックス／コミックファイア連載）
総監督・シリーズ構成：ヤマサキオサム
監督：久保博志
脚本：ヤマサキオサム、広田光毅、笹野恵、中村能子
キャラクターデザイン：油布京子
サブキャラクターデザイン：上野翔太、中村統子
美術監督：Scott MacDonald
色彩設計：小日置知子
撮影監督：寺本憲正
編集：柳圭介
音楽：山崎泰之
音楽制作：日本コロムビア、トムス・ミュージック
音響監督：森下広人
音響効果：櫻井陽子
音響制作：叶音
アニメーションプロデューサー：西村政行、青木清光
アニメーション制作協力：ワオワールド
アニメーション制作：トムス・エンタテインメント／第6スタジオ
キャスト
リオ：松岡禎丞
セリア＝クレール：藤田茜
アイシア：桑原由気
ラティーファ：楠木ともり
綾瀬美春：原田彩楓
千堂亜紀：高野麻里佳
千堂雅人：大西亜玖璃
フローラ＝ベルトラム：本渡楓
ギュスターヴ=ユグノー：荻野晴朗
リーゼロッテ＝クレティア：東山奈央
アリア＝ガヴァネス：高垣彩陽
坂田弘明：吉野裕行
皇沙月：戸松遥
サラ：新田ひより
オーフィア：首藤志奈
アルマ：西明日香
レイス＝ヴォルフ：遊佐浩二
ルシウス=オルグィーユ：鳥海浩輔
(c)北山結莉・ホビージャパン／『精霊幻想記2』製作委員会