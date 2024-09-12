TVアニメ「精霊幻想記2」の放送開始日が10月7日に決定。併せて本PVが公開された。

「精霊幻想記」は異世界にあるスラム街の孤児・リオが、天川春人として生きた前世の記憶と強大な魔力に覚醒し、階級社会の最底辺から這い上がっていくさまを描くファンタジー。本PVでは、大西亜玖璃が歌うオープニングテーマ「アウフタクト」の一部を聴くことができる。

さらにYouTubeの「【公式】HJ文庫・HJノベルス・コミックファイア」チャンネルでは、TVアニメ第2期の放送開始と、原作小説第26巻およびドラマCD付き特装版の発売を記念し、9月24日20時より特番「【精霊幻想記SP】桑原由気・青木佑磨のおしゃべりな本棚@Live！」を生配信。特番にはセリア＝クレール役の藤田茜、アイシア役の桑原由気、綾瀬美春役の原田彩楓、MCで青木佑磨が出演し、アニメやドラマCDについて語るほか、グッズやゲームの最新情報を届ける。

加えて配信情報も明らかに。ABEMA、U-NEXTで10月7日より先行配信されるほか、dアニメストア、アニメ放題などほかの配信サイトでも、10月10日より順次配信が行われる。

TVアニメ「精霊幻想記2」

放送情報

テレ東：2024年10月7日（月）より毎週月曜日25:30～

BSフジ：2024年10月9日（水）より毎週水曜日24:30～

AT-X：2024年10月11日（金）より毎週金曜日22:00～

配信情報

ABEMA、U-NEXT：2024年10月7日（月）より毎週月曜日26:00～先行配信

dアニメストア、アニメ放題、DMM TV、J:COM STREAM、milplus、TELASA、スマパスプレミアム、Lemino、 アニメタイムズ、 Hulu、バンダイチャンネル、NETFLIX、FOD、Prime Video、Google Play、YouTube、ムービーフルプラス、OnGenムービー、Rakuten TV、HAPPY!動画：2024年10月10日（木）より毎週木曜日24:00以降順次配信

スタッフ

原作：北山結莉（HJ文庫／ホビージャパン）

キャラクター原案：Riv

漫画：みなづきふたご（HJコミックス／コミックファイア連載）

総監督・シリーズ構成：ヤマサキオサム

監督：久保博志

脚本：ヤマサキオサム、広田光毅、笹野恵、中村能子

キャラクターデザイン：油布京子

サブキャラクターデザイン：上野翔太、中村統子

美術監督：Scott MacDonald

色彩設計：小日置知子

撮影監督：寺本憲正

編集：柳圭介

音楽：山崎泰之

音楽制作：日本コロムビア、トムス・ミュージック

音響監督：森下広人

音響効果：櫻井陽子

音響制作：叶音

アニメーションプロデューサー：西村政行、青木清光

アニメーション制作協力：ワオワールド

アニメーション制作：トムス・エンタテインメント／第6スタジオ

キャスト

リオ：松岡禎丞

セリア＝クレール：藤田茜

アイシア：桑原由気

ラティーファ：楠木ともり

綾瀬美春：原田彩楓

千堂亜紀：高野麻里佳

千堂雅人：大西亜玖璃

フローラ＝ベルトラム：本渡楓

ギュスターヴ=ユグノー：荻野晴朗

リーゼロッテ＝クレティア：東山奈央

アリア＝ガヴァネス：高垣彩陽

坂田弘明：吉野裕行

皇沙月：戸松遥

サラ：新田ひより

オーフィア：首藤志奈

アルマ：西明日香

レイス＝ヴォルフ：遊佐浩二

ルシウス=オルグィーユ：鳥海浩輔

(c)北山結莉・ホビージャパン／『精霊幻想記2』製作委員会