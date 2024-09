11月20日に発売される秦基博のアルバム「HATA EXPO -The Collaboration Album-」の参加アーティスト第2弾が発表された。

「HATA EXPO -The Collaboration Album-」は、秦にとって初となるコラボレーションアルバム。このたび新たに、秦が10代の頃から憧れを抱き続けてきたスピッツの草野マサムネ、昨年開催されたツーマンライブハウスツアー「HATA EXPO Livehouse Circuit 2023」で共演を果たしたハナレグミ、今年3月に行われた朗読と音楽でコラボするツーマンライブ「隣人もまだ起きている」で共演した又吉直樹(ピース)の参加が明らかになった。ファンクラブ限定盤と初回限定盤の付属Blu-rayには、秦と草野の対談映像と、新曲のレコーディングドキュメントが収録される。

なお草野がフィーチャリングアーティストとしてではなく、他アーティストと楽曲を共作するのは今回が初となる。

秦基博 コメント

今回のアルバムは、心から敬愛し、その音楽性・作品性に深く心揺さぶられてきた10組の皆さんとコラボレーションして作った宝物のようなアルバムです。

いまだに、この素晴らしい皆さんとコラボレーションできたことが夢のようなのですが、こうして形になったことが本当に嬉しいです。

「HATA EXPO-The Collaboration Album-」、楽しんでいただけたら幸いです。

ハナレグミ コメント

聴き手を何処にも連れ去らない曲を作ろう。なんてワクワクするテーマなんだろう。

秦くんと何度も意見を交わしてミルフィーユのように、一音一音重ねた先で、No Where Now Hereな一曲が生まれました。

又吉直樹 コメント

ひとり言は臆病なので、

誰かの耳に届くことがありませんが、

秦 基博さんの曲と歌のおかげで、音楽にして貰えました。

制作中は、秦さんの表現力の豊かさを目の当たりにできて楽しかったです。皆さん良い一日を。

秦基博「HATA EXPO -The Collaboration Album-」収録内容

CD

01. 秦基博×草野マサムネ「ringo」

02. 秦基博×sumika「ハローサーリアル」

03. 秦基博×TOMOO「青葉」

04. 秦基博×又吉直樹「ひとり言」

05. 秦基博×リサ・ローブ「Into the Blue」

06. 秦基博×ハナレグミ「No Where Now Here」

07. back numberと秦基博と小林武史「reunion」

08. 土岐麻子&秦基博「やわらかい気配」

09. ストレイテナー×秦基博「灯り」

10. KAN+秦基博「カサナルキセキ」

ファンクラブ限定盤 / 初回限定盤 Blu-ray

・<秦基博×草野マサムネ>クロス・インタビュー

・HATA EXPO レコーディング・ドキュメント