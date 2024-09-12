高山しのぶ原作によるTVアニメ「ハイガクラ」の放送開始日が10月7日に決定。併せてキャラクターPV「一葉＆滇紅編」が公開された。

「ハイガクラ」は、神仙と人間が暮らす仙界を舞台に、仙界崩壊の鍵を握る凶神・四凶を探す歌士の一葉（いちよう）と、一葉の従神で記憶を喪失した中級神・滇紅（てんこう）らの戦いを描くアクションファンタジー。一葉役は大塚剛央、滇紅役は石川界人が務める。今回の発表に伴い、U-NEXT、アニメ放題で地上波同時配信されることが明らかとなった。

TVアニメ「ハイガクラ」

放送情報

TOKYO MX：2024年10月7日（月）より毎週月曜日22:00～

サンテレビ：2024年10月7日（月）より毎週月曜日23:30～

BS朝日：2024年10月7日（月）より毎週月曜日23:24～

配信情報

U-NEXT：2024年10月7日（月）より毎週月曜日22:00～ ※地上波同時

アニメ放題：2024年10月7日（月）より毎週月曜日22:00～ ※地上波同時

dアニメストア：2024年10月9日（水）より毎週水曜日22:00～

dアニメストア ニコニコ支店：2024年10月9日（水）より毎週水曜日22:00～

dアニメストア for Prime Video：2024年10月9日（水）より毎週水曜日22:00～

ABEMA：2024年10月12日（土）より毎週土曜日22:00～

DMM TV：2024年10月12日（土）より毎週土曜日22:00～

バンダイチャンネル：2024年10月12日（土）より毎週土曜日22:00～

Hulu：2024年10月12日（土）より毎週土曜日22:00～

AnimeFesta：2024年10月12日（土）より毎週土曜日22:00～

J:COM STREAM：2024年10月13日（日）より毎週日曜日0:00～

TELASA：2024年10月13日（日）より毎週日曜日0:00～

milplus：2024年10月13日（日）より毎週日曜日0:00～

スタッフ

原作：高山しのぶ（ゼロサムオンライン／一迅社刊）

監督：山元隼一

助監督：小林寿徳

シリーズ構成：村井雄

脚本：村井雄、百瀬祐一郎

キャラクターデザイン：佐藤正樹

サブキャラクターデザイン：古川英樹

モンスターデザイン：安藤賢司

プロップデザイン：橘紀嘉

美術監督・美術設定：松本健治

色彩設計：松山愛子

撮影監督：金武慎也

編集：櫻井崇

音響監督：えびなやすのり

音響制作：グロービジョン

キャスティング協力：アルディ

音楽：栗原悠希

音楽制作：日本コロムビア

アニメーション制作：颱風グラフィックス

キャスト

一葉（いちよう）：大塚剛央

滇紅（てんこう）：石川界人

白珠龍（はくしゅりん）：Lynn

藍采和（らんさいわ）：下野紘

孫登（そんとう）：日野聡

花果（かか）：釘宮理恵

流（りゅう）：田村睦心

丙閑（へいかん）：村瀬歩

峰龍井（ほうりゅうせい）：梶原岳人

比企（ひき）：木村良平

山烏（さんう）：鈴木崚汰

白豪（はくごう）：井上和彦

蒼香茗（そうこうめい）：平川大輔

李鉄拐（りてっかい）：岸尾だいすけ

漢鍾離（かんしょうり）：綿貫竜之介

羅漢（らかん）：立花慎之介

武夷（ぶい）：伊藤健太郎

一葉（少年期）：竹内順子

春睨（しゅんげい）：笹沼晃

鎧糸（がいし）：橘龍丸

ガスマスク：田丸篤志

ウサギ仮面：山本和臣

(c)高山しのぶ・一迅社/ハイガクラ製作委員会