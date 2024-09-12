日本サッカー協会（JFA）は12日、AFC U20アジアカップ中国2025予選に臨むU－19日本代表を発表した。
来年2月に控えるU20アジアカップ中国2025への出場権を懸けた予選に向け、U－19日本代表はグループIでU－19トルクメニスタン代表（9月25日）、U－19ミャンマー代表（同月27日）、U－19キルギス代表（同月20日）と対戦。各グループの首位10チームと、2位の成績上位5チームが本大会に駒を進める。
U－19日本代表は、ミヒャエル・スキッベ監督に才能を見出されたMF中島洋太朗（サンフレッチェ広島）を始め、DF市原吏音（大宮アルディージャ）や髙橋仁胡（セレッソ大阪）、MF平賀大空（京都サンガF.C.）らを選出している。
U－19日本代表メンバーは以下の通り。
▼GK
中村圭佑（東京ヴェルディ）
後藤亘（FC東京U－18）
荒木琉偉（ガンバ大阪ユース）
▼DF
桒原陸人（明治大学）
塩川桜道（流通経済大学）
市原吏音（大宮アルディージャ）
髙橋仁胡（セレッソ大阪）
本間・ジャスティン（横浜Ｆ・マリノス）
喜多壱也（京都サンガF.C.）
土屋櫂大（川崎フロンターレU－18）
布施克真（日本大学藤沢高校）
▼MF
大関友翔（福島ユナイテッドFC）
平賀大空（京都サンガF.C.）
保田堅心（大分トリニータ）
廣井蘭人（筑波大学）
小倉幸成（法政大学）
中川育（流通経済大学）
中島洋太朗（サンフレッチェ広島）
佐藤龍之介（FC東京）
西原源樹（清水エスパルスユース）
▼FW
横山夢樹（FC今治）
神田奏真（川崎フロンターレ）
井上愛簾（サンフレッチェ広島）