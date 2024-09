アニメーションスタジオ・TRIGGERが制作した「トランスフォーマー」の40周年記念ムービーが公開された。

今回の記念ムービーは「トランスフォーマー」を展開するタカラトミーと、BUMP OF CHICKEN、TRIGGERの共同企画として制作されたもの。歴代のロボット生命体たちが登場する映像には、BUMP OF CHICKENが2007年にリリースした楽曲「メーデー」が使用されている。絵コンテ・演出・作画監督は「SSSS.GRIDMAN」などを手がけた雨宮哲が務めた。

またBUMP OF CHICKENのメンバーを連想させるカラーを取り入れたコラボ商品「BUMP OF CHICKEN CONVOY」の制作も進行中。「BUMP OF CHICKEN CONVOY」は今回の記念ムービーにも登場している。

(c)TOMY