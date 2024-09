藤子・F・不二雄の生誕90周年を記念したCD-BOXが、日本コロムビアより9月25日に発売。CD-BOXは全12枚組で、計255曲が収録される。

藤子・F・不二雄作品から生まれたアニメ、映画、ドラマ等の主題歌や挿入歌、イメージソングを網羅した「藤子・F・不二雄生誕90周年記念 藤子・F・不二雄 MUSIC HISTORY【CD BOX】」。「ドラえもん」「パーマン」「キテレツ大百科」「エスパー魔美」「オバケのQ太郎」などの代表作をはじめ、「21エモン」「モジャ公」「チンプイ」「ポコニャン」「T・Pぼん」「ウメ星デンカ」「ジャングル黒べえ」「バケルくん」「藤子・F・不二雄SF短編」といった作品の楽曲や周年記念ソング、「藤子不二雄ワイド」の主題歌まで幅広く収められている。

さらにこれまでCD化されていなかった楽曲「ウメ星国の歌」が初収録。付属するブックレットには歌詞カードのほか、歴代のジャケットや映画「ドラえもん」シリーズのポスターがデザインされた。収録曲一覧は下に記載している。また購入者には、先着順でA4クリアファイルをプレゼント。CD-BOXの価格は税込2万2000円。

「藤子・F・不二雄生誕90周年記念 藤子・F・不二雄 MUSIC HISTORY【CD BOX】」

DISC1「記念ソング/オバケのQ太郎」

「記念ソング」

1.キミのぽけっと[Instrumental]/葉加瀬太郎(藤子・F・不二雄 生誕90周年記念楽曲)

2.つなぐ未来へ~2015/mao、ひまわりキッズ(藤子・F・不二雄 生誕80年記念ソング/川崎市 藤子・F・不二雄ミュージアム イメージソング)

3.F組 あいうえお!/小林由美子とF思議な仲間たち(川崎市 藤子・F・不二雄ミュージアム オープン記念「ドラえもん」ED)

「オバケのQ太郎(1965)」

4.オバケのQ太郎/石川 進

5.オバQ音頭/Q太郎(CV:曽我町子)、石川 進

6.ぼくとQちゃん/吉田亜矢

7.オバQマーチ/Q太郎(CV:曽我町子)、正ちゃん(CV:田上和枝)、P子(CV:水垣洋子)、ドロンパ(CV:喜多道枝)

8.オバケのQ太郎マーチ/チビッコエイト、ヤング・フレッシュ

9.オバケのP子/P子(CV:水垣洋子)

10.オバQ万博へ行く/石川 進

「新オバケのQ太郎」

11.オバケのQ太郎/Q太郎(CV:堀 絢子)、ニューロイヤル

12.オバQえかきうた/ザ・グリンピース

「オバケのQ太郎(1985)」

13.大人になんかならないよ/Q太郎(CV:天地総子)

14.ぼくはオバQノンキなオバケ/Q太郎(CV:天地総子)

15.BELIEVE ME/浜田良美

16.あいうえ オバQ/Q太郎(CV:天地総子)

17.あそんでQちゃん/ドロンパ(CV:白石冬美)、コロムビアゆりかご会

18.Qちゃんえかきうた/Q太郎(CV:天地総子)

19.Qちゃん音頭/Q太郎(CV:天地総子)、こおろぎ'73

20.みんなト・モ・ダ・チ/Q太郎(CV:天地総子)、コロムビアゆりかご会

21.良かった良かったのロカビリー/P子(CV:三田ゆう子)

DISC2「パーマン/ウメ星デンカ/ジャングル黒べえ」

「パーマン(1967)」

1.ぼくらのパーマン/パーマン1号(CV:三輪勝恵)、石川 進

2.すてきなパー子/パーマン3号(CV:栗 葉子)

3.パーマン2号はウキャキャのキャ/石川 進、パーマン2号(CV:大竹 宏)

「パーマン(1983)」

4.きてよパーマン/パーマン1号(CV:三輪勝恵)、コロムビアゆりかご会

5.パーマンのえかきうた/パーマン1号(CV:三輪勝恵)

6.パーマンはそこにいる/古田喜昭

7.パーマン音頭/菊地恵子、本條リトル・フォーク村

8.ぼくたちパーマン/パーマン1号(CV:三輪勝恵)、パーマン2号(CV:大竹 宏)、パーマン3号(CV:増山江威子)、パーマン4号(CV:肝付兼太)

9.悲しきコピー・ロボット/古田喜昭

10.パーマン・マーチ/パーマン1号(CV:三輪勝恵)、パーマン2号(CV:大竹 宏)、パーマン3号(CV:増山江威子)、パーマン4号(CV:肝付兼太)

11.御機嫌伺いLOVE/増山江威子

12.雨のSweet Magic/増山江威子

「映画『Pa-Pa-Pa ザ★ムービー パーマン』」

13.キミらしいまま/石川ひとみ

「映画『Pa-Pa-Pa ザ★ムービー パーマン タコDEポン!アシHAポン!』」

14.タコ DE ポン!アシ HA ポン!/パーマン1号(CV:三輪勝恵) セリフ:ドクター・オクト(CV:広川太一郎)

「ウメ星デンカ」

15.ウメ星デンカがこんにちは/石川 進、デンカ(CV:杉山佳寿子)

16.ウメ星マーチ/石川 進、デンカ(CV:杉山佳寿子)、王さま(CV:田の中勇)、おきさき(CV:菅谷政子)、ベニショーガ(CV:大竹 宏)

17.ウメ星国の歌/マイスター・ジンガー、デンカ(CV:杉山加寿子)、王さま(CV:田の中 勇)、おきさき(CV:菅谷政子)、ベニショーガ(CV:大竹 宏)

「映画『ウメ星デンカ 宇宙の果てからパンパロパン!』」

18.ウメ星の王子様/YUKA

「ジャングル黒べえ」

19.ジャングル黒べえの歌/大杉久美子 セリフ:黒べえ(CV:肝付兼太)

20.ウラウラ・タムタムベッカンコ?/大杉久美子 セリフ:黒べえ(CV:肝付兼太)

DISC3「21エモン/キテレツ大百科」

「21エモン」

1.おーぃ!車屋さん/忍者

2.21世紀の恋人/谷村有美

3.ベートーベンだねRock'n'Roll/テンテン

「映画「21エモン 宇宙へいらっしゃい!」」

4.宇宙へいらっしゃい!/21エモン(CV:井上和彦)、モンガー(CV:杉山佳寿子)、ゴンスケ(CV:肝付兼太)

5.遥かなる宇宙/井上和彦

「藤子不二雄のキテレツ大百科」

6.キテレツ大百科/堀江美都子

7.コロ助まちをゆく/山田恭子

「キテレツ大百科」

8.お嫁さんになってあげないゾ/守谷 香

9.ボディーだけレディー/内田順子

10.夢みる時間/森 恵

11.はじめてのチュウ/あんしんパパ

12.すいみん不足/CHICKS

13.お料理行進曲/YUKA

14.マジカルBoy マジカルHeart/守谷 香

15.レースのカーディガン/坂上香織

16.コロ助ROCK/内田順子

17.フェルトのペンケース/森 恵

18.メリーはただのともだち/キテレツ(CV:藤田淑子)

19.HAPPY BIRTHDAY/YUKA

20.キミと結婚したら!(キテレツのテーマ)/キテレツ(CV:藤田淑子)

21.コロ助ROCK'91/内田順子

22.ドキドキFRIENDLY(コロ助のテーマ)/コロ助(CV:小山茉美)

DISC4「藤子不二雄のバケルくん/エスパー魔美/ポコニャン!/チンプイ/T・Pぼん」

「藤子不二雄のバケルくん」

1.ソノ気にさせて/畠田理恵

2.ここだけの話~オフレコ~/畠田理恵

「エスパー魔美」

3.テレポーテーション―恋の未確認―/橋本 潮

4.S・O・S/橋本 潮

5.不思議 Angel/橋本 潮

6.I Like You から I Love You/橋本 潮

「エスパー魔美(ドラマ)」

7.キミは奇跡を信じるかい?/CHIROLYN

「ポコニャン!」

8.賽は投げられた/大事MANブラザーズバンド

9.幸福のプレゼント/CHIHARU

10.けっこんしようよ/MOONCATS

11.湯あがりハッスル/YUKA

12.ポコニャラ音頭 /リン・M・ハリス

「チンプイ」

13.お願い・チンプイ/内田順子

14.シンデレラなんかになりたくない/林原めぐみ、斉藤小百合

「藤子・F・不二雄アニメスペシャル SFアドベンチャー T・Pぼん」

15.時間をこえて/ドリーミング

16.伝えたい/ドリーミング

「Netflixシリーズ 『T・Pぼん』」

17.Bon Bon Bon/大島ミチルfeat.Ryan Brahms

18.Tears in the sky/大島ミチルfeat.Lena Leon

DISC5「モジャ公/藤子・F・不二雄SF短編/藤子不二雄ワイド」

「モジャ公」

1.CHU-CHU-CHU/CRIPTON

2.DREAM EXPRESS/香取沙季

3.恋人が宇宙人なら/みき(CV:岩男潤子)

4.じゃあね/小林清美

5.どうなっちゃうンだろ/ZAZA

6.Too Late /斉藤祐紀

7.ネバー・エンディング・スカイ~空夫のテーマ~/空夫(CV:折笠 愛)

8.ドンモの宇宙船乗りの歌/ドンモ(CV:中村大樹)

9.俺たちゃエスパーズ/エスパーズ(CV:高木 渉、横田みはる、北浦隆宏)

10.セントエルモの火~モナシスの歌~/石田よう子

11.STARSHIP 1996/みき(CV:岩男潤子)

12.アイ・ラヴ・イモ~ゴンスケ・ラップ~/ゴンスケ(CV:緒方賢一)

13.宇宙に抱かれて眠りましょう/堀江美都子

14.元気で平気でノーテンキ/モジャ公(CV:田中真弓)

「藤子・F・不二雄 SF短編ドラマ」

15.SF/フューちゃん

「藤子不二雄ワイド」ほか

16.ゆかいな大脱走/堀江美都子

17.Dream of you/堀江美都子

DISC6「TVドラえもん(1979~2004)」

1.ドラえもんのうた/大杉久美子 セリフ:ドラえもん(CV:大山のぶ代)

2.青い空はポケットさ/大杉久美子

3.ドラえもん・えかきうた/ドラえもん(CV:大山のぶ代)

4.ドラえもん音頭/ドラえもん(CV:大山のぶ代)、こおろぎ’73

5.ぼくドラえもん/ドラえもん(CV:大山のぶ代)、こおろぎ’73

6.ドラミちゃんのえかきうた/ドラミ(CV:よこざわけい子)

7.まる顔のうた/ドラえもん(CV:大山のぶ代)

8.サンタクロースはどこのひと/ドラえもん(CV:大山のぶ代)

9.ぼくたち地球人/堀江美都子

10.青空っていいな/堀江美都子

11.ドラえもんのうた/山野さと子 セリフ:ドラえもん(CV:大山のぶ代)

12.あしたも♡ともだち/にしわきゆい

13.ドラえもんのうた/東京プリン セリフ:ドラえもん(CV:大山のぶ代)

14.ドラえもんのうた/渡辺美里、セリフ:ドラえもん(CV:大山のぶ代)

15.タンポポの詩/THE ALFEE

16.ドラえもんのうた/AJI

17.あぁ いいな!/W

18.ドラえもんじゃあニィ/ドラえもん(CV:大山のぶ代)

19.いいやつなんだよドラえもん/大杉久美子

20.すてきな一週間/こおろぎ'73

21.ワンパク三人組/のび太(CV:小原乃梨子)、ジャイアン(CV:たてかべ和也)、スネ夫(CV:肝付兼太)

22.ドラえもんの夢/大杉久美子

23.ドラドラどこかにドラえもん/大杉久美子

24.ドラえもんマーチ/こおろぎ'73、コロムビアゆりかご会

25.ドラえもん数えうた/ドラえもん(CV:大山のぶ代)、こおろぎ'73

26.ドラえもんしりとりうた/こおろぎ'73

DISC7「 TVドラえもん(1979~2004),(2005~2024)」

1.ドラえもんにゅうイヤー/ドラえもん(CV:大山のぶ代)

2.うきうきタイムトラベル/こおろぎ'73

3.ぽけっとポッポッポー/こおろぎ'73

4.ゾウさんの瞳はなぜ青い/大杉久美子

5.ドラえもん子守唄/大杉久美子

6.ぽかぽかふわふわ/大杉久美子、コロムビアゆりかご会

7.のんきなのび太くん/のび太(CV:小原乃梨子)

8.しずかちゃんのうた/しずか(CV:かおりくみこ)

9.おれはジャイアンさまだ!/ジャイアン(CV:たてかべ和也)

10.スネ夫のうた/スネ夫(CV:肝付兼太)

11.ドラえもんのクリスマス/ドラえもん(CV:大山のぶ代)

12.浪曲ドラえもん/ドラえもん(CV:大山のぶ代)

13.四次元ポケット/山野さと子/森の木児童合唱団

14.ドラえもん はじまるよ/ドラえもん(CV:水田わさび)

15.ドラえもんのうた 40th/ドラえもん(CV:水田わさび)、のび太(CV:大原めぐみ)、しずか(CV:かかずゆみ)、ジャイアン(CV:木村 昴)、スネ夫(CV:関 智一)

16.ぼくドラえもん 40th/ドラえもん(CV:水田わさび)

17.夢をかなえてドラえもん/mao、ひまわりキッズ

18.Ding!Dong!クリスマスの魔法/ドラえもん(CV:水田わさび)、のび太(CV:大原めぐみ)、しずか(CV:かかずゆみ)、ジャイアン(CV:木村 昴)、スネ夫(CV:関 智一)、ひばり児童合唱団

19.パオパオダンス/mao、ひばり児童合唱団

20.ありがとう、オーレ!/ジャイアン(CV:木村 昴)

21.びっくりラッキーマンボ!/ドラえもん(CV:水田わさび)、のび太(CV:大原めぐみ)、しずか(CV:かかずゆみ)、ジャイアン(CV:木村 昴)、スネ夫(CV:関 智一)

22.ハグしちゃお/夏川りみ

23.ハッピー☆ラッキー・バースデー!/ドラえもん(CV:水田わさび)、のび太(CV:大原めぐみ)、しずか(CV:かかずゆみ)、ジャイアン(CV:木村 昴)、スネ夫(CV:関 智一)

24.ジャイアンにボエボエ/ジャイアン(CV:木村 昴)

25.フレンド・オブ・ザ・ハ~ト/ジャイアン(CV:木村 昴)、スネ夫(CV:関 智一)

26.ジャイアンのリサイタル/ジャイアン(CV:木村 昴)

DISC8「 TVドラえもん(2005~2024)」

1.Moonlight Blue/ドラえもん(CV:水田わさび)、のび太(CV:大原めぐみ)、ジャイアン(CV:木村 昴)、スネ夫(CV:関 智一)

2.夢をかなえてドラえもん(キャラクター・ソングバージョン)/ドラえもん(CV:水田わさび)、のび太(CV:大原めぐみ)、しずか(CV:かかずゆみ)、ジャイアン(CV:木村 昴)、スネ夫(CV:関 智一)、ひばり児童合唱団

3.ドラガオじゃんけん/ドラえもん(CV:水田わさび)、のび太(CV:大原めぐみ)、しずか(CV:かかずゆみ)、ジャイアン(CV:木村 昴)、スネ夫(CV:関 智一)

4.ドラえもん・えかきうた/ドラえもん(CV:水田わさび)

5.ドラミちゃんのえかきうた/ドラミ(CV:千秋)

6.まんまる ボクがドラえもん/ドラえもん(CV:水田わさび)

7.ドラえもん ひみつ道具の数えうた/ドラえもん(CV:水田わさび)、森の木児童合唱団

8.キミのなかののび太/堀江美都子

9.のび太くん0点/のび太(CV:大原めぐみ) セリフ:ドラえもん(CV:水田わさび)

10.おとなりのプリンセス/しずか(CV:かかずゆみ)

11.そこのけ!ジャイアンさまだ/ジャイアン(CV:木村 昴)

12.おれはジャイアンさまだ!2022/ジャイアン(CV:木村 昴)

13.ジャイアントドリーム/ジャイアン(CV:木村 昴)

14.スネ夫のおぼっちゃマンボ/スネ夫(CV:関 智一)/森の木児童合唱団

15.ドラえもん・七不思議 ~其の一~/森の木児童合唱団、ドラえもん(CV:水田わさび)、堀内法利、堀内愛祥

16.ドラえもん・七不思議 ~其の二~/森の木児童合唱団、ドラえもん(CV:水田わさび)、谷川莉子、小村知帆

17.すすめ!ドラえもんマーチ/ドラえもん(CV:水田わさび)、森の木児童合唱団

18.夢をきかせて/ドラえもん(CV:水田わさび)、森の木児童合唱団

19.ラジオ体操第1(フルキャスト バージョン)/掛け声:ドラえもん(CV:水田わさび)、のび太(CV:大原めぐみ)、しずか(CV:かかずゆみ)、ジャイアン(CV:木村 昴)、スネ夫(CV:関 智一) ピアノ伴奏:大久保三郎

20.ラジオ体操第2(フルキャスト バージョン)/掛け声:ドラえもん(CV:水田わさび)、のび太(CV:大原めぐみ)、しずか(CV:かかずゆみ)、ジャイアン(CV:木村 昴)、スネ夫(CV:関 智一) ピアノ伴奏:大久保三郎

21.踊れ・どれ・ドラ ドラえもん音頭/ドラえもん(CV:水田わさび)、森の木児童合唱団

22.踊れ・どれ・ドラ ドラえもん音頭2007/ドラっ子隊、ドラえもん(CV:水田わさび)、森の木児童合唱団

23.踊れ・どれ・ドラ ドラえもん音頭2017/ドラっ子隊、ドラえもん(CV:水田わさび)、森の木児童合唱団

DISC9「映画ドラえもん(1980~1995)」

1.ポケットの中に/ドラえもん(CV:大山のぶ代)、ヤング・フレッシュ 「のび太の恐竜」(1980)

2.心をゆらして/岩渕まこと 「のび太の宇宙開拓史」(1981)

3.だからみんなで/岩渕まこと 「のび太の大魔境」(1982)

4.海はぼくらと/岩渕まこと 「のび太の海底鬼岩城」(1983)

5.風のマジカル/小泉今日子 「のび太の魔界大冒険」(1984)

6.少年期/武田鉄矢 「のび太の宇宙小戦争(リトル・スター・ウォーズ)」(1985)

7.わたしが不思議/大杉久美子 「のび太と鉄人兵団」(1986)

8.友達だから/ドラえもん(CV:大山のぶ代)、森の木児童合唱団 「のび太と竜の騎士」(1987)

9.あした・あさって・しあさって/のび太(CV:小原乃梨子)、森の木児童合唱団 「のび太と竜の騎士」(1987)

10.君がいるから/堀江美都子、こおろぎ'73 「のび太のパラレル西遊記」(1988)

11.時の旅人/西田敏行 「のび太の日本誕生」(1989)

12.ハロー!ドラミちゃん/山野さと子 「ドラミちゃん ミニドラSOS!!!」[短編映画](1989)

13.天までとどけ/武田鉄矢 「のび太とアニマル惑星(プラネット)」(1990)

14.夢のゆくえ/白鳥英美子 「のび太のドラビアンナイト」(1991)

15.雲がゆくのは/武田鉄矢 「のび太と雲の王国」(1992)

16.何かいい事きっとある/島崎和歌子 「のび太とブリキの迷宮(ラビリンス)」(1993)

17.世界はグー・チョキ・パー/武田鉄矢一座 「のび太と夢幻三剣士」(1994)

18.夢の人/武田鉄矢一座 「のび太と夢幻三剣士」(1994)

19.友達なのに/KŪKO 「ドラミちゃん 青いストローハット」[短編映画](1994)

20.さよならにさよなら/海援隊 「のび太の創世日記」(1995)

DISC10「 映画ドラえもん(1995~2001)」

1.ぼくドラえもん2112/ドラえもん(CV:大山のぶ代)、こおろぎ'73 「2112年 ドラえもん誕生」[短編映画](1995)

2.愛しのニャーオ/黄色いドラえもん(CV:横山智佐) 「2112年 ドラえもん誕生」[短編映画](1995)

3.私のなかの銀河/海援隊 「のび太と銀河超特急(エクスプレス)」(1996)

4.あなたを忘れない/Skirt 「ドラミ&ドラえもんズ ロボット学校七不思議!?」[短編映画](1996)

5.友達だから'97/山野さと子、森の木児童合唱団 「ザ☆ドラえもんズ 怪盗ドラパン 謎の挑戦状!」[短編映画](1997)

6.ドラえもんのうた/吉川ひなの セリフ:ドラえもん(CV:大山のぶ代) 「のび太の南海大冒険」(1998)

7.ホットミルク/吉川ひなの 「のび太の南海大冒険」(1998)

8.君にいてほしい/神崎ゆう子 「ザ☆ドラえもんズ ムシムシぴょんぴょん大作戦!」[短編映画](1998)

9.青い空はポケットさ/山野さと子 「帰ってきたドラえもん」[短編映画](1998)

10.季節がいく時/SPEED 「のび太の宇宙漂流記」(1999)

11.我らザ・ドラえもんズ/堀江美都子、水木一郎 「ザ☆ドラえもんズ おかしなお菓子なオカシナナ?」[短編映画](1999)

12.幸せのドア/中西保志、沢田知可子 「のび太の結婚前夜」[短編映画](1999)

13.ドラえもんのうた/ウィーン少年合唱団 セリフ:ドラえもん(CV:大山のぶ代) 「のび太の太陽王伝説」(2000)

14.この星のどこかで/由紀さおり、安田祥子 「のび太の太陽王伝説」(2000)

15.ぼくらの元気/堀江美都子 「ザ☆ドラえもんズ ドキドキ機関車大爆走!」[短編映画](2000)

16.ハグしよう/タケカワユキヒデ & T'S COMPANY 「おばあちゃんの思い出」[短編映画](2000)

17.Love you close/知念里奈 「のび太と翼の勇者たち」(2001)

18.ドラミ・ガムシャララ!!ヘッチャララ!!/ドラミ(CV:よこざわけい子) 「ドラミ&ドラえもんズ 宇宙(スペース)ランド危機イッパツ!」[短編映画](2001)

19.さよならとは言わないで/ダ・カーポ 「がんばれ!ジャイアン!!」[短編映画](2001)

DISC11「 映画ドラえもん(2002~2013)」

1.いっしょに歩こう~Walking into sunshine~/KONISHIKI 「のび太とロボット王国(キングダム)」(2002)

2.ひとりじゃない~I'll Be There~/KONISHIKI with 新山千春 「のび太とロボット王国(キングダム)」(2002)

3.キミに会いたくて/小坂明子 「ぼくの生まれた日」[短編映画](2002)

4.またあえる日まで/ゆず 「のび太とふしぎ風使い」(2003)

5.YUME日和/島谷ひとみ 「のび太のワンニャン時空伝」(2004)

6.ボクノート/スキマスイッチ 「のび太の恐竜2006」(2006)

7.かけがえのない詩/mihimaru GT 「のび太の新魔界大冒険 ~7人の魔法使い~」(2007)

8.手をつなごう/絢香 「のび太と緑の巨人伝」(2008)

9.大切にするよ/柴咲コウ 「新・のび太の宇宙開拓史」(2009)

10.キミが笑う世界/アヤカ・ウィルソン、ひばり児童合唱団 「新・のび太の宇宙開拓史」(2009)

11.帰る場所/青山テルマ 「のび太の人魚大海戦」(2010)

12.遠い海から来たあなた/武田鉄矢 「のび太の人魚大海戦」(2010)

13.友達の唄/BUMP OF CHICKEN 「新・のび太と鉄人兵団 ~はばたけ 天使たち~」(2011)

14.アムとイムのうた/リルル(CV:沢城みゆき) 「新・のび太と鉄人兵団 ~はばたけ 天使たち~」(2011)

15.ニャバダ・ワンダフル/千秋 「新・のび太と鉄人兵団 ~はばたけ 天使たち~」(2011)

16.羽根をつけたら/小林由美子、ひばり児童合唱団 「新・のび太と鉄人兵団 ~はばたけ 天使たち~」(2011)

17.アムとイムのうた/ピッポ(CV:小林由美子) 「新・のび太と鉄人兵団 ~はばたけ 天使たち~」(2011)

18.キミがいてくれるなら/上新功祐 「新・のび太と鉄人兵団 ~はばたけ 天使たち~」(2011)

19.生きてる生きてく/福山雅治 「のび太と奇跡の島 ~アニマル アドベンチャー~」(2012)

20.キミのひかり/堀江美都子 「のび太と奇跡の島 ~アニマル アドベンチャー~」(2012)

21.未来のミュージアム/Perfume 「のび太のひみつ道具博物館(ミュージアム)」(2013)

22.笑顔はひみつ道具/千秋 「のび太のひみつ道具博物館(ミュージアム)」(2013)

DISC12「 映画ドラえもん(2014~2024)」

1.光のシグナル/Kis-My-Ft2 「新・のび太の大魔境 ~ペコと5人の探険隊~」(2014)

2.友達/木村 昴 「新・のび太の大魔境 ~ペコと5人の探険隊~」(2014)

3.夢をかなえてドラえもん/ひばり児童合唱団 「新・のび太の大魔境 ~ペコと5人の探険隊~」(2014)

4.ひまわりの約束/秦 基博 「STAND BY ME ドラえもん」(2014)

5.360°/miwa 「のび太の宇宙英雄記(スペースヒーローズ)」(2015)

6.夢をかなえてドラえもん/杉並児童合唱団 「のび太の宇宙英雄記(スペースヒーローズ)」(2015)

7.ミラクル銀河防衛隊のテーマ/杉並児童合唱団 「のび太の宇宙英雄記(スペースヒーローズ)」(2015)

8.空へ/山崎まさよし 「新・のび太の日本誕生」(2016)

9.ウンタカダンス/ウンタカ!ドラドラ団 「新・のび太の日本誕生」(2016)

10.僕の心をつくってよ/平井 堅 「のび太の南極カチコチ大冒険」(2017)

11.パオパオダンス/杉並児童合唱団 「のび太の南極カチコチ大冒険」(2017)

12.ドラえもん/星野 源 「のび太の宝島」(2018)

13.ここにいないあなたへ/星野 源 「のび太の宝島」(2018)

14.THE GIFT/平井 大 「のび太の月面探査記」(2019)

15.Birthday/Mr.Children 「のび太の新恐竜」(2020)

16.君と重ねたモノローグ/Mr.Children 「のび太の新恐竜」(2020)

17.虹/菅田将暉 「STAND BY ME ドラえもん 2」(2020)

18.Universe/Official髭男dism 「のび太の宇宙小戦争(リトルスターウォーズ)2021」(2022)

19.Paradise/NiziU 「のび太と空の理想郷(ユートピア)」(2023)

20.タイムパラドックス/Vaundy 「のび太の地球交響楽(シンフォニー)」(2024)

21.ミッカの歌/ミッカ(CV:平野莉亜菜) 「のび太の地球交響楽(シンフォニー)」(2024)

