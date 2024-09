PEACH-PIT「しゅごキャラ!」とサンリオキャラクターズのコラボグッズを販売する期間限定ショップが東京・HMV&BOOKS SHIBUYA、愛知・栄ロフト、福岡・HMV&BOOKS HAKATA、宮城・HMV仙台 E BeanS、大阪・梅田ロフトで順次開催される。

「『しゅごキャラ!×サンリオキャラクターズ』POPUP STORE」のビジュアルには、スイーツがモチーフのドレスを纏ったあむをはじめとする「しゅごキャラ!」のキャラクターと、ハローキティらサンリオキャラクターズが描かれた。会場ではこれらのイラストを用いたハート型の缶バッジ、バニティポーチ、トレーディング仕様のアクリルキーホルダーなどを販売する。なお会場で税込3000円以上購入するごとに、タロット風カード全9種からランダムで1枚が手に入る。

「『しゅごキャラ!×サンリオキャラクターズ』POPUP STORE」

会場:東京都 HMV&BOOKS SHIBUYA 5階 POP UPスペース

期間:2024年9月21日(土)~10月6日(日)



会場:愛知県 栄ロフト 6階バラエティ雑貨売場

期間:2024年10月3日(木)~21日(月)



会場:福岡県 HMV&BOOKS HAKATA 6F POP UPスペース

期間:2024年10月26日(土)~11月4日(月)



会場:宮城県 HMV仙台 E BeanS 5階 POP UPスペース

期間:2024年10月26日(土)~11月4日(月)



会場:大阪府 梅田ロフト 5階バラエティ雑貨売場

期間:2024年11月7日(木)~24日(月)

(c)PEACH-PIT・講談社/エンブリオ捜索隊・テレビ東京 (c) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L653396