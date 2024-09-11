ジャックダニエルが一夜限りの音楽イベントを開催　マーダー・ビーツ、JP THE WAVY、MIYACHI、Elle Teresa、Licaxxxが渋谷に集結

ジャックダニエルのミュージックイベントJack & Musicが、9月15日（日）に渋谷で開催される。DrakeやTravis Scottを手がけるビートメーカーのマーダー・ビーツをはじめ、JP THE WAVY、Elle Teresa、MIYACHIなど、豪華ラインナップが2会場をジャックする。

「テネシーウイスキー」としてバーボンとは別格とされる、アメリカを代表するプレミアムウイスキーのジャックダニエル。アメリカ最古の登録蒸溜所が造り出すテネシーウイスキーの製法は、155年以上経った今でも変わらず、世界170国以上で愛されている。多くのミュージシャンたちからも愛されたジャックダニエルが、渋谷で音楽イベントを主催するという。

ブランドの創設以来、音楽と共に歩んできたジャックダニエルは、音楽の力とブランドの価値観を体現する特別イベントとして、『Jack & Music』を発足。ジャックダニエルのフィロソフィーに通じる、他人に流されないこだわりや生き方を、この音楽イベントを通して伝えていく。舞台となるのは、エネルギーに満ちたカルチャーの発信地・渋谷。世界的ビートメーカーのマーダー・ビーツ（Murda Beatz）をヘッドライナーに、Spotify O-EASTとduo MUSICEXCHANGEの二会場を”ジャック”する。

ヘッドライナーを飾るカナダ出身のマーダー・ビーツは、ドレイク、ミーゴス、トラヴィス・スコット、カーディ・B、アリアナ・グランデといったトップアーティストたちの楽曲を手掛けてきた世界で注目されるプロデューサーの一人。Spotify O-EASTでは、マーダーを筆頭に、JP THE WAVY、Elle Teresa、MIYACHIらの豪華メンバーが登場。一方duo MUSIC EXCHANGEでは、OKAMOTO REIJI（OKAMOTO'S）&Licaxxx、BiBiYUA & TOMi、Shinichi Osawa & Jun Inagawaほか、人気DJたちのB2Bセットと、SISのライブパフォーマンスを披露する。2会場を行き来し、HIP HOP、TECHNO、HOUSEの豪華なラインナップを一晩で楽しめるという、豪華な都市型ミュージックイベントだ。

ジャックダニエルを片手に、様々なサウンドの味わいを愉しんでみてみよう。

Jack & Music

2024年9月15日（日） at Spotify O-EAST / duo MUSIC EXCHANGE

https://jackandmusic.com/event/

LINE UP:

Spotify O-EAST : Murda Beatz / Elle Teresa / JP THE WAVY / kZm / MARZY / MIYACHI / MARK WEST

/ ralph

duo MUSIC EXCHANGE : BiBiYUA & TOMi / OKAMOTO REIJI(OKAMOTO'S) & Licaxxx / Rave Racers

/ ryota & SAMO(FULLHOUSE) / SIS / SHINICHI OSAWA & JUN INAGAWA

23:00 Open 5:00 Close

〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2丁目14-8 O-EASTビル

前売り：¥2,500（税込）/ 当日：¥3,000（税込）

ぴあ https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2432739

ZAIKO https://jackandmusic.zaiko.io/

ローチケ https://l-tike.com/jackandmusic/