「劇場版『オーバーロード』聖王国編」の公開直前記念番組が、9月19日19時よりTOKYO MXで放送されることが決定した。

9月13日にIMAX版が先行上映、9月20日より全国公開される「劇場版『オーバーロード』聖王国編」。番組にはアインズ役の日野聡、アルベド役の原由実、デミウルゴス役の加藤将之が出演し、「オーバーロード」の今までとこれからを語りながら劇場版の見どころに迫る。ナレーションはネイア・バラハ役の青山吉能が担当。また番組内では全国公開に先立ち、劇場版の冒頭映像がTV初オンエアされる。なおKADOKAWAanimeチャンネルでは、9月19日20時よりアーカイブ配信が実施される。

加えて9月20日に東京・TOHOシネマズ六本木ヒルズ、21日に埼玉のT・ジョイエミテラス所沢、東京・イオンシネマ板橋で、公開記念舞台挨拶が開催されることが明らかに。TOHOシネマズ六本木ヒルズとT・ジョイエミテラス所沢には、日野、青山、加藤、レメディオス役の生天目仁美、アルベド役の原由実、シズ役の瀬戸麻沙美、イオンシネマ板橋には、日野、生天目、原、加藤、瀬戸が登壇し、トークを繰り広げる。チケットぴあでは、9月13日18時から9月16日23時59分まで先行抽選販売を受け付け、9月18日10時より一般発売を行う。

さらに9月20日より「劇場版『オーバーロード』聖王国編」の日本語字幕付きとバリアフリー上映が決定。なお日本語字幕付きとバリアフリー上映は、スマートフォンアプリ・HELLO! MOVIEをダウンロードすることで利用可能となる。上映劇場および上映スケジュールについては、劇場版の公式サイトの劇場リストでご確認を。

「劇場版『オーバーロード』聖王国編」公開直前記念番組

日時：2024年9月19日（木）19:00～

放送局：TOKYO MX

日時：2024年9月19日（木）20:00 ～

アーカイブ配信：KADOKAWAanime YouTube channel ※TVer・Leminoで見逃し配信実施予定

出演：日野聡（アインズ役）、原由実（アルベド役）、加藤将之（デミウルゴス役）

ナレーション：青山吉能（ネイア・バラハ役）

「劇場版『オーバーロード』聖王国編」公開記念舞台挨拶

日時：2024年9月20日（金） 18:10の回（上映終了後）/ 19:10の回（上映終了後）

会場：東京都 TOHOシネマズ六本木ヒルズ

登壇：日野聡（アインズ役）、青山吉能（ネイア役）、生天目仁美（レメディオス役）、原由実（アルベド役）、加藤将之（デミウルゴス役）、瀬戸麻沙美（シズ役）



日時：2024年9月21日（土） 9:00の回（IMAX上映終了後）/ 12:30の回（IMAX上映前）

会場：埼玉県 T・ジョイ エミテラス所沢

登壇：日野聡（アインズ役）、青山吉能（ネイア役）、生天目仁美（レメディオス役）、原由実（アルベド役）、加藤将之（デミウルゴス役）、瀬戸麻沙美（シズ役）



日時：2024年9月21日（土） 13:00の回（上映終了後）/ 16:35の回（上映前）

会場：東京都 イオンシネマ板橋

登壇：日野聡（アインズ役）、生天目仁美（レメディオス役）、原由実（アルベド役）、加藤将之（デミウルゴス役）、瀬戸麻沙美（シズ役）

「劇場版『オーバーロード』聖王国編」

2024年9月20日（金）全国ロードショー

スタッフ

原作：丸山くがね（「オーバーロード」／KADOKAWA刊）

キャラクター原案：so-bin

モンスター原案：so-bin、ケースワベ

監督・構成・脚本：伊藤尚往

脚本協力：菅原雪絵

キャラクターデザイン・総作画監督：田崎聡

サブキャラクターデザイン・モンスターデザイン・プロップデザイン：杉浦幸次、出雲重機、中村佑美子、竹内杏子

美術監督：池田繁美、丸山由紀子（アトリエ・ムサ）

美術設定：友野加世子、大久保修一・乗末美穂（アトリエ・ムサ）

色彩設計：野口幸恵

3D監督：大矢和也（グラフィニカ）

撮影監督：渡辺祥生

編集：塚常真理子

音響監督：郷文裕貴

音響効果：三井友和

録音調整：岡部直紀

音響制作：ビットグルーヴプロモーション 音楽：片山修志（Team-MAX）

音楽制作：KADOKAWA

主題歌：「WHEELER-DEALER」OxT

アニメーションプロデューサー：橋本健太郎

アニメーション制作：マッドハウス

配給：角川ANIMATION

製作：劇場版「オーバーロード」聖王国編製作委員会

キャスト

アインズ：日野聡

アルベド：原由実

デミウルゴス：加藤将之

ネイア：青山吉能

レメディオス：生天目仁美

カルカ：早見沙織

ケラルト：戸松遥

※田崎聡の崎はたつさきが正式表記。

(c)丸山くがね・KADOKAWA刊/劇場版オーバーロード製作委員会