アイドルグループ・SKE48が、現在発売中のグラビア雑誌『BOMB』2024年10月号(ワン・パブリッシング)の表紙に登場している。

■SKE48 井上瑠夏・鎌田菜月・熊崎晴香、『BOMB』2024年10月号表紙に登場

今号は、10月2日に33枚目のシングル「告白心拍数」を発売するSKE48が登場。井上瑠夏・鎌田菜月・熊崎晴香の3人が表紙を飾る。爽やかなブルー系の水着&シックな大人ビキニ姿でほわほわとした性格の3人の柔らかい雰囲気がたまらない、癒しのビキニグラビアを披露している。

裏表紙にはチームK llの中野愛理と藤本冬香が登場。年齢は少し離れてはいるが仲良しな2人が初ペアグラビアでグッとセクシーな黒のチューブトップビキニで大人の表情をみせている。

また、TSUTAYAほか店舗限定版の表紙は、HKT48の石橋颯・竹本くるみ・松岡はなが担当。裏表紙は高崎かなみが務める。