日向坂46が9月18日にリリースする12thシングル「絶対的第六感」の収録内容が発表された。

今回のシングルには、正源司陽子と藤嶌果歩がダブルセンターを務める表題曲と、ひなた坂46による「君を覚えてない」を全仕様の共通曲として収録。TYPE-Aには選抜メンバー曲「永遠のソフィア」、TYPE-Bには本作の活動をもってグループを卒業する加藤史帆のソロ曲「どっちが先に言う?」、TYPE-Cには同じく卒業を控える東村芽依と丹生明里のユニット曲「妄想コスモス」、TYPE-Dにはひなた坂46による「雪は降る 心の世界に」、通常盤には四期生曲「夕陽Dance」がカップリング曲として収められる。

またTYPE-A、B、Cに付属するBlu-rayには「11th Single ひなた坂46 LIVE ~Director’s Cut Collections~」、TYPE-Dには「Behind the scenes of『11th Single ひなた坂46 LIVE』」の映像が収録される。

日向坂46「絶対的第六感」収録曲

TYPE-A

CD

01. 絶対的第六感

02. 君を覚えてない

03. 永遠のソフィア

04. 絶対的第六感 off vocal ver.

05. 君を覚えてない off vocal ver.

06. 永遠のソフィア off vocal ver.

Blu-ray

11th Single ひなた坂46 LIVE ~Director’s Cut Collections~ <前編>

・Overture

・ってか

・ソンナコトナイヨ

・You're in my way

・青春ポップコーン

・世界にはThank you!が溢れている

・どうする?どうする?どうする?

TYPE-B

CD

01. 絶対的第六感

02. 君を覚えてない

03. どっちが先に言う?

04. 絶対的第六感 off vocal ver.

05. 君を覚えてない off vocal ver.

06. どっちが先に言う? off vocal ver.

Blu-ray

11th Single ひなた坂46 LIVE ~Director’s Cut Collections~<中編>

・ゴーフルと君

・ハロウィンのカボチャが割れた

・キレイになりたい

・一番好きだとみんなに言っていた小説のタイトルを思い出せない

・男友達だから

・わずかな光

・My fans

・アディショナルタイム

TYPE-C

CD

01. 絶対的第六感

02. 君を覚えてない

03. 妄想コスモス

04. 絶対的第六感 off vocal ver.

05. 君を覚えてない off vocal ver.

06. 妄想コスモス off vocal ver.

Blu-ray

11th Single ひなた坂46 LIVE ~Director's Cut Collections~

・愛はこっちのものだ

・恋した魚は空を飛ぶ

・錆つかない剣を持て!

・ハッピーオーラ

・知らないうちに愛されていた

TYPE-D

CD

01. 絶対的第六感

02. 君を覚えてない

03. 雪は降る 心の世界に

04. 絶対的第六感 off vocal ver.

05. 君を覚えてない off vocal ver.

06. 雪は降る 心の世界に off vocal ver.

Blu-ray

・Behind the scenes of 「11th Single ひなた坂46 LIVE」

通常盤

01. 絶対的第六感

02. 君を覚えてない

03. 夕陽Dance

04. 絶対的第六感 off vocal ver.

05. 君を覚えてない off vocal ver.

06. 夕陽Dance off vocal ver.

日向坂46「絶対的第六感」楽曲別参加メンバー

「絶対的第六感」

<参加メンバー>

加藤史帆 / 佐々木久美 / 佐々木美玲 / 東村芽依 / 金村美玖 / 河田陽菜 / 小坂菜緒 / 富田鈴花 / 丹生明里 / 松田好花 / 上村ひなの / 高橋未来虹 / 小西夏菜実 / 正源司陽子 / 藤嶌果歩

「君を覚えてない」

<参加メンバー>

高瀬愛奈 / 濱岸ひより / 森本茉莉 / 山口陽世 / 石塚瑶季 / 清水理央 / 竹内希来里 / 平尾帆夏 / 平岡海月 / 宮地すみれ / 山下葉留花 / 渡辺莉奈

「永遠のソフィア」

<参加メンバー>

加藤史帆 / 佐々木久美 / 佐々木美玲 / 東村芽依 / 金村美玖 / 河田陽菜 / 小坂菜緒 / 富田鈴花 / 丹生明里 / 松田好花 / 上村ひなの / 高橋未来虹 / 小西夏菜実 / 正源司陽子 / 藤嶌果歩

「雪は降る 心の世界に」

<参加メンバー>

高瀬愛奈 / 濱岸ひより / 森本茉莉 / 山口陽世 / 石塚瑶季 / 清水理央 / 竹内希来里 / 平尾帆夏 / 平岡海月 / 宮地すみれ / 山下葉留花 / 渡辺莉奈

「夕陽Dance」

<参加メンバー>

石塚瑶季 / 小西夏菜実 / 清水理央 / 正源司陽子 / 竹内希来里 / 平尾帆夏 / 平岡海月 / 藤嶌果歩 / 宮地すみれ / 山下葉留花 / 渡辺莉奈

「どっちが先に言う?」

<参加メンバー>

加藤史帆

「妄想コスモス」

<参加メンバー>

東村芽依 / 丹生明里

※高橋未来虹の高は、はしご高が正式表記。