9月23日18:30より2時間半にわたって放送されるTBS系「CDTVライブ!ライブ!」の出演アーティスト第1弾が発表された。

出演アーティスト第1弾は、あいみょん、Number_i、Hey! Say! JUMP、JO1、Superfly、渋谷すばるの6組。あいみょんは9月11日発売のニューアルバム「猫にジェラシー」から「ラッキーカラー」と「会いに行くのに」、Number_iは神宮寺勇太プロデュース曲「INZM」の“Hyper Band”バージョン、Hey! Say! JUMPはメンバー全員が楽曲選びから制作に携わった新曲「UMP」をそれぞれ歌唱する。

そしてJO1は“自分の道を堂々と進んでいく”という思いが込められた最新シングル「WHERE DO WE GO」、Superflyは予測のつかない展開のメロディと歌詞が印象的な新曲「Charade」をフルサイズで披露。渋谷は10月発売のニューアルバム「Lov U」収録のラブソング「君らしくね」をテレビ初パフォーマンスする。

TBS系「CDTVライブ!ライブ!」

2024年9月23日(月・振休)18:30~21:00

<第1弾アーティスト / 演奏曲目>

・あいみょん「ラッキーカラー」「会いに行くのに」

・JO1「WHERE DO WE GO」

・渋谷すばる「君らしくね」

・Superfly「Charade」

・Number_i「INZM (Hyper Band ver.)」

・Hey! Say! JUMP「UMP」