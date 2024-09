石若駿の活動20周年を記念したライブイベント「ライブナタリー 石若駿20周年ワッツアップ祭り ~そのとき私は、11歳でした~」が9月2日と3日に東京・恵比寿ザ・ガーデンホールで開催された。

「ライブナタリー 石若駿20周年ワッツアップ祭り ~そのとき私は、11歳でした~」は石若の活動20周年を記念してライブナタリーが開催したもの。両日ともにAnswer to Rememberがホストバンドを担当し、1日目には君島大空 合奏形態、CRCK/LCKS、SMTK、Songbook trio、2日目にはくるり、ermhoi with the Attention Please、HIMI、Jua、KID FRESINO、Reiという豪華アーティストの出演がアナウンスされていた。この記事では1日目の模様をレポートする。

ホストバンド・Answer to Rememberがお出迎え

大きな歓声の中、ホストバンド・Answer to Rememberが登場。ステージ中央の高くに設えられたドラムセットの前に座るのはもちろん、この日の主役・石若駿だ。お祭りの狼煙を上げるがごとく彼が高らかにドラムを鳴らすと、途端に観客の視線はステージに釘付けになる。Answer to Rememberは「ATR Theme」でライブの幕を開け、「Still so what」「札幌沖縄」をパフォーマンス。スキルフルな演奏で豊潤な音を渦巻かせ、ホストバンドらしく“お祭り”の参加者を迎え入れた。

石若を中心にして、次々とメンバーが入れ替わっていくこの日のライブ。Answer to Rememberの演奏後には、石若と細井徳太郎(G)、マーティ・ホロベック(B)、松丸契(Sax)からなるカルテットバンド・SMTKがライブを繰り広げた。彼らは「Snack Bar」「Minna No Uta」の2曲を激しく演奏。持ち時間中に音を会場いっぱいに響かせ続け、15分という短い時間ながら強烈なインパクトを残していった。石若は「今日は来てくれてありがとうございます。最後まで楽しんでいってください。ワッツアップ!」と軽やかに挨拶し、一時退場したかと思うと、CRCK/LCKSのメンバーを引き連れてすぐに舞台へ。「KISS」で、ここまでとはムードが異なるメロウな世界へと観客を誘っていった。

私はなんて幸せ者なんだろう

その後5人は休む間もなくノンストップでパフォーマンス。楽曲ごとにさまざまな表情を覗かせる変幻自在なサウンドを次々と観客に届けていく。それを支える石若のドラミングは多彩のそのもの。時につんのめるように激しく、時に繊細にビートを刻み、千変万化のサウンドでオーディエンスの体と心と揺さぶっていく。彼が「すいません、高いところから。改めましてありがとうございます。すごいおこがましいんですけど、20周年ということで……」と語ると、フロアからは次々と「おめでとう!!」という祝福の声が。石若は「Answer to Rememberから始まって、SMTKやって、CRCK/LCKSやって。私はなんて幸せ者なんだろうと。すごくいい音楽ができてるなあと思ってここにいるんですけど……ね?」と胸の内を言葉にし、5人でポップなソウルチューン「ながいよる」を披露。フロアの揺れはみるみるうちに大きくなっていき、やがてハンドクラップが発生した会場に、小田朋美(Vo, G)が伸びやかな歌声を響かせた。

しばしの転換時間を経て、再び姿を現した石若は今回のライブ開催の経緯を説明。「僕にとってすごく大事なプロジェクトのSongbook trioをやりたいと思います」と告げ、角銅真実(Vo)、西田修大(G)とSongbook trioのライブパートへと移る。石若はキーボードで優しく凛とした音を奏で、西田の幻想的なギターの音色、角銅の柔らかな歌声とともに会場を夢見心地な空気に染め上げていく。「May13th」の終盤では、石若がまるでパーカッションを奏でるようにキーボードの機体を叩き、会場に熱狂的な空気を作り出した。

高まる熱気の中、飛び入りで……

続けて登場した君島大空は、石若、西田、新井和輝(B)からなる合奏形態で「IRON CURTAIN」「都合」をシームレスにつなげ、パフォーマンスをスタート。エッジィながらも不思議な耳心地のよさをまとった独特のサウンドを届け、後半にはグルーヴ感たっぷりの演奏でオーディエンスを巻き込んでいく。君島は「これ明日もやるんやろ? 異常性を皆さんと共有してるわけですけども」と語ると、石若は「みんなが予定を空けて来てくれて、僕は本当にうれしいです。ありがとう」と感謝の気持ちを述懐。さらに君島は「『このライブで弾き語りを終わりにしよう』と思った日があったんですよ。それが7年ぐらい前のSongbook trioとのツーマンで。そのとき、この人がピアノを弾いていて。人間の裾野がどんだけ広いんやと大感動して、『俺もやるわ』と思ったという。だからゲームチェンジャーなんですよ。なので今日こうなれてうれしいです」と、貴重なエピソードを語りつつ石若を褒め讃えた。その後ダンサブルな「˖嵐+ ̊ˑ༄」や人気曲「遠視のコントラルト」などを経て、4人は「Lover」を演奏。終盤では分厚い轟音が数分間にわたって鳴らされ続け、会場は異様なほどの熱気に包まれた。

君島がライブを終えた直後、ステージにはAnswer to Rememberが再び登場。CRCK/LCKSの井上銘(G)、越智俊介(B)、小西遼(Sax)、SMTKの細井と松丸、そして引き続き新井も参加し、15人という大所帯で「GNR」を自由闊達にセッションしていく。オーディエンスはハンドクラップを鳴らしながら、その音に身を任せて体を右に左に揺らし続けた。10分以上にわたって演奏が繰り広げられたところで、ステージ袖から中村佳穂が飛び入り参加。予想外の出来事に大歓声が沸き起こる中、彼女は石若へのメッセージを音に乗せて歌い紬ぎ、オーディエンスの視線を奪っていく。そんな最中も中村はソウルフルな歌声で矢継ぎ早に言葉を繰り出し、石若の20周年を祝福。観客の興奮が最高潮に達したところで、バンドメンバー全員で音を合わせ、ライブはチアフルな空気でフィナーレを迎えた。

セットリスト

「ライブナタリー 石若駿20周年ワッツアップ祭り ~そのとき私は、11歳でした~」2024年9月2日 恵比寿ザ・ガーデンホール

Answer to Remember

01. ATR Theme

02. Still so what

03. 札幌沖縄

SMTK

01. Snack Bar

02. Minna No Uta

CRCK/LCKS

01. KISS

02. Time Capsule

03.Stay

04. 低空

05. ながいよる

Songbook trio

01. 恋のかくれんぼ

02. awarere

03. May13th

君島大空 合奏形態

01. IRON CURTAIN

02. 都合

03. c r a z y

04. ˖嵐+ ̊ˑ༄

05. No heavenly

06. 遠視のコントラルト

07. Lover

Answer to Remember

01. GNR