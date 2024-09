Number_i、竹内まりや、ME:I、米津玄師…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（9月7日付）

ジョージ・ウィリアムズ、安田レイがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「JA全農 COUNTDOWN JAPAN」(毎週土曜13:00~13:55)。9月7日(土)の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10(9月7日(土)付)を発表しました。初登場! 7月31日(水)に配信リリースされたデジタルシングルで、9月4日(水)には、13年ぶりのミニアルバム『prAyer』をリリースしました。ランキング圏外から再登場↑ これまで、エディット・バージョンが全国のラジオ局でオンエアされていた同曲ですが、今月からフル・バージョンが解禁され、本日9日(月)に配信リリースされました!先週2位から6ランクダウン↓ 13日(金)からは、映画「Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA」が公開されます。初登場! 8月30日(金)には、神奈川県茅ケ崎市・サザンビーチちがさきで野外フリーライブ「Love Like Aloha vol.7」を開催。ライブでは、茅ヶ崎出身の桑田佳祐さんからお祝いのお花が届いたことを報告し、「涙のキッス」をカバーしました。初登場! 8月28日(水)リリースしたメジャー2枚目となるアルバム『Unfold Collective』に収録されている楽曲です。先週の1位から4ランクダウン↓ 自身のYouTubeチャンネルにアップされている同曲のミュージックビデオは3,300万再生を突破! さらに6日(金)には、バンド演奏とともに同曲をパフォーマンスしている動画「INZM (Hyper Band Live M/V)」も公開されました。初登場! 同曲は、メンバーの大西流星さんが主演をつとめる映画「恋を知らない僕たちは」の主題歌になっており、さらに、本作をメンバー全員で鑑賞する動画が自身の公式YouTubeチャンネルで公開されています。先週9位から6ランクアップ↑ 同曲は、生田絵梨花さん主演ドラマ「素晴らしき哉、先生!」の主題歌に起用されています。先週5位から3ランクアップ↑ 8月28日(水)にリリースされたニューシングル。先週の放送では、メンバーのSHIZUKUさん、SUZUさんをゲストにお迎えして、同曲のオススメポイントなどを伺いました。そして、今週の第1位は……?先週3位から2ランクアップ↑ 興行収入2週連続1位と大ヒットを記録している映画「ラストマイル」主題歌。また4日(水)には、本作で主演をつとめる満島ひかりさんとの対談動画が、米津さんの公式YouTubeチャンネルで公開されました。――番組ではほかにも、ゲストパートにクレイジーケンバンドの横山剣さんが登場。9月18日(水)リリースのニューアルバム『火星』の話などを伺いました。----------------------------------------------------<番組概要>番組名:JA全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア:TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時:毎週土曜 13:00~13:55パーソナリティ:ジョージ・ウィリアムズ、安田レイ番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/cdj/