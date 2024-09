今年ソロ活動20周年を迎えたKREVAがクレバの日である昨日9月8日にYouTubeで生配信を行い、今後の予定を一挙に発表した。

まずKREVAは11月4日に新曲「Forever Student」をリリースすることを発表。KREVAが新曲をリリースするのは、2023年9月8日にリリースされた配信シングル曲「Expert」以来、約1年2カ月ぶりで、楽曲の詳細については今後アナウンスされる。

またレコードの日である11月3日にはアナログ盤3タイトルが同時発売されることが決定。リリースされるのは通算7枚目のアルバム「嘘と煩悩」からリード曲「居場所」と「神の領域」を収録した7inchアナログ、8枚目のアルバム「AFTERMIXTAPE」から「敵がいない国」「One feat. JQ from Nulbarich」「人生」「無煙狼煙」の4曲を収めた10inchアナログ、そして9枚目のアルバム「LOOP END / LOOP START(Deluxe Editon)」の12inchアナログで、予約の受付がスタートしている。

さらに20周年を記念した特設サイトが昨日オープン。KREVAのオフィシャルサイト / オフィシャルファンクラブ「KREVA CLUB」もリニューアルしている。

このほかKREVA初となる「原書展」が2025年初頭に開催されることや、KREVAがナビゲーターを務める新番組が10月にJ-WAVEでスタートすることが決定。「原書展」は、KREVA本人の直筆リリック作品が展示され、購入も可能になる「原書展示販売会」になる予定だ。

KREVA「居場所 / 神の領域」 収録曲

SIDE A

01. 居場所

SIDE B

01. 神の領域

KREVA「AFTERMIXTAPE(Selected)」収録曲

SIDE A

01. 敵がいない国

02. One feat. JQ from Nulbarich

SIDE B

01. 人生

02. 無縁狼煙

KREVA「LOOP END / LOOP START(LP Edition)」収録曲

SIDE A

01. Finally

02. Back in those days

03. In the House

04. 変えられるのは未来だけ

05. よ ゆ う

06. って feat. SONOMI

07. タンポポ feat. ZORN

08. daijyoubu?

SIDE B

01. All Right

02. Fall in Love Again feat. 三浦大知

03. 素敵な時を重ねましょう feat. SONOMI(Album Mix)

04. Sort of a Bonus

05. Paradigm -BONUS TRACK-

06. クラフト feat. ZORN

07. LOOP END / LOOP START

08. Into the Time