宇多田ヒカルの過去のライブ映像を収録したBlu-rayシリーズ「HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES」全8タイトルが12月11日にリリースされる。

今回リリースされるのは1999年開催の「Luv Live」、2000年開催の「BOHEMIAN SUMMER 2000」、2001年開催の「UNPLUGGED」、2004年開催の「ヒカルの5」、2006年開催の「UTADA UNITED」、2010年開催の「WILD LIFE」、2018年開催の「Hikaru Utada Laughter in the Dark Tour 2018」、2022年開催の「Hikaru Utada Live Sessions from Air Studios」の8公演を収めた作品。このうち「Luv Live」「BOHEMIAN SUMMER 2000」「UNPLUGGED」「ヒカルの5」「UTADA UNITED」の5公演は今回が初のBlu-ray化で、「Luv Live」「BOHEMIAN SUMMER 2000」「UNPLUGGED」はフルHDにアップコンバートされての収録となる。ジャケットデザインも過去にリリースされた映像作品から一新され、シリーズで統一された仕様にて発売される。

なお「HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES」と同じ12月11日には、9月1日にファイナルを迎えた6年ぶりのツアー「HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024」の模様を収録した映像作品のリリースも決定している。

宇多田ヒカル「HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES Luv Live(1999)」収録内容

01. 甘いワナ ~Paint It,Black~

02. time will tell

03. In My Room

04. Never Let Go

05. Another Chance

06. Give Me A Reason

07. Automatic

08. 今夜はブギー・バック feat. スチャダラパー

09. First Love

10. Movin' on without you

宇多田ヒカル「HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES BOHEMIAN SUMMER 2000」収録内容

01. Addicted To You

02. タイム・リミット

03. In My Room

04. time will tell

05. Never Let Go

06. Fly Me To The Moon(In Other Words)

07. Another Chance

08. For You

09. Automatic

10. Take On Me

11. Give Me A Reason

12. はやとちり

13. I LOVE YOU

14. プレイバックPart2

15. Movin' on without you

16. First Love

17. Wait&See ~リスク~

18. 甘いワナ ~Paint It, Black~

19. Living On My Own

20. B&C

21. First Love -John Luongo Remix

宇多田ヒカル「HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES UNPLUGGED(2001)」

01. Making Of...Unplugged

02. Wait&See ~リスク~

03. First Love

04. Addicted To You

05. Parody

06. 蹴っ飛ばせ!

07. With or Without You

08. Automatic

09. FINAL DISTANCE

宇多田ヒカル「HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES In Budokan 2004 ヒカルの5」収録内容

01. 光

02. traveling

03. Letters

04. Another Chance

05. In My Room

06. Can You Keep A Secret?

07. Addicted To You [UP-IN-HEAVEN MIX]

08. SAKURAドロップス

09. サングラス(Rehearsal Scene)

10. 甘いワナ ~ Paint It, Black

11. Movin' on without you

12. 蹴っ飛ばせ!

13. Wait & See ~リスク~

14. COLORS

15. First Love

16. Deep River

17. DISTANCE

18. 嘘みたいなI Love You

19. Automatic

20. 幸せになろう

21. B & C

宇多田ヒカル「HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES UTADA UNITED 2006」収録内容

01. Opening(Utada)

02. Passion

03. This Is Love

04. traveling

05. Movin' on without you

06. SAKURAドロップス

07. FINAL DISTANCE

08. First Love

09. Devil Inside(Utada)

10. Kremlin Dusk(Utada)

11. You Make Me Want to Be a Man(Utada)

12. Be My Last

13. 誰かの願いが叶うころ

14. COLORS

15. Can You Keep A Secret?

16. Addicted To You

17. Wait & See ~リスク~

18. Letters

19. Keep Tryin'

20. Automatic

21. 光

宇多田ヒカル「HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES WILD LIFE(2010)」収録内容

01. -Opening-

02. Goodbye Happiness

03. traveling

04. テイク 5

05. Prisoner Of Love

06. COLORS

07. Letters

08. Hymne a l'amour ~愛のアンセム~

09. SAKURAドロップス

10. Eclipse

11. Passion

12. BLUE

13. Show Me Love (Not A Dream)

14. Stay Gold

15. ぼくはくま

16. Automatic

17. First Love

18. Flavor Of Life -Ballad Version-

19. Beautiful World

20. 光

21. 虹色バス

22. Across The Universe [encore]

23. Can't Wait ’Til Christmas [encore]

24. time will tell [encore]

宇多田ヒカル「HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES Laughter in the Dark Tour 2018」

・あなた

・道

・traveling

・COLORS

・Prisoner Of Love

・Kiss & Cry

・SAKURAドロップス

・光

・ともだち

・Too Proud (Laughter in the Dark Version)

・誓い

・真夏の通り雨

・花束を君に

・Forevermore

・First Love

・初恋

・Play A Love Song

・俺の彼女

・Automatic

・Goodbye Happiness

宇多田ヒカル「HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES Live Sessions from Air Studios」

01. BADモード

02. One Last Kiss

03. 君に夢中

04. 誰にも言わない

05. Find Love

06. Time

07. PINK BLOOD

08. Face My Fears(English Version)

09. Hotel Lobby

10. Beautiful World(Da Capo Version)

11. About Me

12. Face My Fears(Japanese Version) [Bonus Track]