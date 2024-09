SIU原作によるTVアニメ「神之塔 -Tower of God- 工房戦」のオープニング・エンディングテーマをStray Kidsが担当することが発表された。

7月から毎週日曜日に放送中の「神之塔 -Tower of God- 王子の帰還」に続き、10月6日よりTOKYO MX、サンテレビ、KBS京都、BS日テレにて放送される「神之塔 -Tower of God- 工房戦」。Stray Kidsは2020年4月から放送された「神之塔 -Tower of God-」第1期でもオープニング・エンディングテーマを担当していた。Stray Kidsからは「今回のOP・EDテーマは、アニメ『神之塔 -Tower of God- 工房戦』の世界観に寄り添えるよう、主人公“夜”たちに思いを馳せながら、2曲とも書き下ろしました。僕たちStray Kidsの曲で、より一層アニメ『神之塔 -Tower of God- 工房戦』を楽しんで頂ければうれしいです!」とコメントも寄せられている。

Stray Kidsコメント

アニメ「神之塔」第1期から約4年半、僕たちStray Kidsがもう一度、アニメ『神之塔』シリーズのOP・EDテーマを担当させていただくことになりました!

2度もOP・EDテーマを担当させていただくこととなり、本当に光栄です。

今回のOP・EDテーマは、アニメ「神之塔 -Tower of God- 工房戦」の世界観に寄り添えるよう、主人公“夜”たちに思いを馳せながら、2曲とも書き下ろしました。

僕たちStray Kidsの曲で、より一層アニメ「神之塔 -Tower of God- 工房戦」を楽しんで頂ければうれしいです!

(c)Tower of God 2 Animation Partners