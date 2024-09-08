佐和田米原作によるTVアニメ「アクロトリップ」の本PV第2弾が公開された。9月25日には、TOKYO MXにてキャスト出演の放送直前特番が放送される。

新たなPVには、ベリーブロッサム=乃苺佳寿役としてアニメにも出演する水瀬いのりによるオープニング主題歌「フラーグム」、カノエラナによるエンディング主題歌「リバーシブルベイベー」を使用。主人公・伊達地図子の原動力となる推し活”に対する情熱が垣間見える映像に仕上げられた。

特番「アクロトリップ放送直前SP★魅力を徹底紹介★」には地図子役の伊藤美来、クロマ役の島崎信長、ベリーブロッサム=乃苺佳寿役の水瀬、マシロウ役の河西健吾が出演。キャストによるキャラクター紹介や、「アクロトリップ」を100倍楽しむためのプレゼン大会といったコーナーが展開される。

また地上波先行配信情報も発表。FODでは第1話のみ地上波30分先行配信されたのち、第2話以降は地上波に1週間先行して配信が行われる。U-NEXT、アニメ放題、Lemino、アニメタイムズでは、第1話のみ地上波同時配信。第2話以降は地上波に3日先行して最新話が配信される。

「アクロトリップ」は、街を守る魔法少女・ベリーブロッサムのことが大好きな地図子が、ひょんなことから悪の総帥に見込まれ、魔法少女と敵対する悪の組織・フォッサマグナに勧誘されることから始まる“推し活コメディ”。10月2日よりTOKYO MX、BS日テレ、AT-Xにて順次放送される。

特番「アクロトリップ放送直前SP★魅力を徹底紹介★」

日時：2024年9月25日（水）22:00～

放送局：TOKYO MX

出演：伊藤美来、島崎信長、水瀬いのり、河西健吾

TVアニメ「アクロトリップ」

放送情報

TOKYO MX：2024年10月2日（水）より毎週水曜日22:00～

BS日テレ：2024年10月2日（水）より毎週水曜日24:30～

AT-X：2024年10月3日（木）より毎週木曜日23:00～

配信情報

FOD / U-NEXT / アニメ放題 / Lemino / アニメタイムズ ほか

スタッフ

原作：「アクロトリップ」佐和田米（集英社 りぼんマスコットコミックス刊）

監督：小竹歩

シリーズ構成：猪爪慎一

キャラクターデザイン：川村敏江

プロップデザイン：久保川絵梨子

美術デザイン：藤瀬智康

美術監督：川崎美和

色彩設計：長谷川美穂

撮影監督：木田健斗

編集：柳圭介

音響監督：田中亮

音響制作：Ai Addiction

音楽：TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND

音楽制作：キングレコード

アニメーション制作：Voil

キャスト

伊達地図子：伊藤美来

クロマ：島崎信長

ベリーブロッサム=乃苺佳寿：水瀬いのり

マシロウ： 河西健吾

大溝芭隆：森久保祥太郎

心亜：花井美春

月：沢城千春

※島崎信長の崎はたつさきが正式表記。