久保帯人原作によるTVアニメ「BLEACH 千年血戦篇-相剋譚-」の最速放送日が10月5日に決定。配信は翌日の10月6日12時にスタートする。

「BLEACH 千年血戦篇-相剋譚-」は、10月5日23時からのテレ東系列での放送を皮切りに、仙台放送、新潟放送、広島テレビ、奈良テレビ、BSテレ東、AT-Xにて順次放送。配信はPrime Video、Netflixなどの見放題配信サービスから順次行われる。さらにTVアニメ「BLEACH 千年血戦篇」の振り返り一挙配信が、TVer、ネットもテレ東、Rチャンネル、ABEMA、ニコニコ生放送、Leminoにて実施されることも決定。詳細はアニメ公式サイトのニュースページで確認を。

また久保のファンクラブ・Klub Outsideにて、Webラジオ「Krew's Radio」が9月8日にスタート。ファンクラブに関連する各種企画はもちろん、TVアニメやゲーム、グッズ、イベントなど「BLEACH」関連のトピックをお知らせしていく。初回となる第0回には、久保、黒崎一護役の森田成一、石田雨竜役の杉山紀彰、週刊少年ジャンプ編集部の担当者が出演している。

TVアニメ「BLEACH 千年血戦篇-相剋譚-」

放送情報

テレ東系列：2024年10月5日（土）より毎週土曜日23:00～

仙台放送：2024年10月7日（月）より毎週月曜日25:30～

新潟放送：2024年10月8日（火）より毎週火曜日25:30～

広島テレビ：2024年10月8日（火）より毎週火曜日 25:29～

奈良テレビ：2024年10月16日（水）より毎週水曜日25:00～

BSテレ東：2024年10月11日（金）より毎週金曜日24:30～

AT-X：2024年10月8日（火）より毎週火曜日20:00～

配信情報

Lemino / アニメタイムズ / Disney+ / アニメ放題 / U-NEXT / dアニメストア / バンダイチャンネル / TELASA / J:COM STREAM / milplus / auスマートパスプレミアム / Prime Video / Netflix / Hulu / FOD / ABEMA / DMM TV / RakutenTV / Google Play / HAPPY!動画 / ABEMA / TVer / ネットもテレ東 / ニコニコチャンネル / ニコニコ生放送

スタッフ

原作：久保帯人「BLEACH」（集英社 ジャンプコミックス刊）

総監督：田口智久

監督：村田光

シリーズ構成：田口智久 / 平松正樹

キャラクターデザイン：工藤昌史

総作画監督：長谷川亨雄 / 小松原聖 / 高柳久美子

アクション・エフェクト作画監督：酒井智史 / 橋本敬史 / 若林厚史

美術監督：谷岡善王

美術設定：天田俊貴

色彩設計：合田沙織

編集：三嶋章紀

撮影監督：山田和弘

CG監督：佐々木俊宏 / 後藤和史

音響監督：長崎行男

音響制作：ザック・プロモーション

音楽：鷺巣詩郎

アニメーション制作：PIERROT FILMS

キャスト

黒崎一護：森田成一

井上織姫：松岡由貴

茶渡泰虎：安元洋貴

志波岩鷲：高木渉

朽木ルキア：折笠富美子

阿散井恋次：伊藤健太郎

浦原喜助：三木眞一郎

四楓院夜一：ゆきのさつき

京楽春水：大塚明夫

涅マユリ：中尾隆聖

浮竹十四郎：石川英郎

伊勢七緒：生天目仁美

涅ネム：釘宮理恵

ユーハバッハ：菅生隆之

石田雨竜：杉山紀彰

更木剣八：立木文彦

ユーグラム・ハッシュヴァルト：梅原裕一郎

ペルニダ・パルンカジャス：島田敏

アスキン・ナックルヴァール：武内駿輔

ジェラルド・ヴァルキリー：小山剛志

リジェ・バロ：日野聡

バズビー：小野友樹

(c)久保帯人/集英社・テレビ東京・dentsu・ぴえろ