久保帯人原作によるTVアニメ「BLEACH 千年血戦篇-相剋譚-」の最速放送日が10月5日に決定。配信は翌日の10月6日12時にスタートする。
「BLEACH 千年血戦篇-相剋譚-」は、10月5日23時からのテレ東系列での放送を皮切りに、仙台放送、新潟放送、広島テレビ、奈良テレビ、BSテレ東、AT-Xにて順次放送。配信はPrime Video、Netflixなどの見放題配信サービスから順次行われる。さらにTVアニメ「BLEACH 千年血戦篇」の振り返り一挙配信が、TVer、ネットもテレ東、Rチャンネル、ABEMA、ニコニコ生放送、Leminoにて実施されることも決定。詳細はアニメ公式サイトのニュースページで確認を。
また久保のファンクラブ・Klub Outsideにて、Webラジオ「Krew's Radio」が9月8日にスタート。ファンクラブに関連する各種企画はもちろん、TVアニメやゲーム、グッズ、イベントなど「BLEACH」関連のトピックをお知らせしていく。初回となる第0回には、久保、黒崎一護役の森田成一、石田雨竜役の杉山紀彰、週刊少年ジャンプ編集部の担当者が出演している。
TVアニメ「BLEACH 千年血戦篇-相剋譚-」
放送情報
テレ東系列：2024年10月5日（土）より毎週土曜日23:00～
仙台放送：2024年10月7日（月）より毎週月曜日25:30～
新潟放送：2024年10月8日（火）より毎週火曜日25:30～
広島テレビ：2024年10月8日（火）より毎週火曜日 25:29～
奈良テレビ：2024年10月16日（水）より毎週水曜日25:00～
BSテレ東：2024年10月11日（金）より毎週金曜日24:30～
AT-X：2024年10月8日（火）より毎週火曜日20:00～
配信情報
Lemino / アニメタイムズ / Disney+ / アニメ放題 / U-NEXT / dアニメストア / バンダイチャンネル / TELASA / J:COM STREAM / milplus / auスマートパスプレミアム / Prime Video / Netflix / Hulu / FOD / ABEMA / DMM TV / RakutenTV / Google Play / HAPPY!動画 / ABEMA / TVer / ネットもテレ東 / ニコニコチャンネル / ニコニコ生放送
スタッフ
原作：久保帯人「BLEACH」（集英社 ジャンプコミックス刊）
総監督：田口智久
監督：村田光
シリーズ構成：田口智久 / 平松正樹
キャラクターデザイン：工藤昌史
総作画監督：長谷川亨雄 / 小松原聖 / 高柳久美子
アクション・エフェクト作画監督：酒井智史 / 橋本敬史 / 若林厚史
美術監督：谷岡善王
美術設定：天田俊貴
色彩設計：合田沙織
編集：三嶋章紀
撮影監督：山田和弘
CG監督：佐々木俊宏 / 後藤和史
音響監督：長崎行男
音響制作：ザック・プロモーション
音楽：鷺巣詩郎
アニメーション制作：PIERROT FILMS
キャスト
黒崎一護：森田成一
井上織姫：松岡由貴
茶渡泰虎：安元洋貴
志波岩鷲：高木渉
朽木ルキア：折笠富美子
阿散井恋次：伊藤健太郎
浦原喜助：三木眞一郎
四楓院夜一：ゆきのさつき
京楽春水：大塚明夫
涅マユリ：中尾隆聖
浮竹十四郎：石川英郎
伊勢七緒：生天目仁美
涅ネム：釘宮理恵
ユーハバッハ：菅生隆之
石田雨竜：杉山紀彰
更木剣八：立木文彦
ユーグラム・ハッシュヴァルト：梅原裕一郎
ペルニダ・パルンカジャス：島田敏
アスキン・ナックルヴァール：武内駿輔
ジェラルド・ヴァルキリー：小山剛志
リジェ・バロ：日野聡
バズビー：小野友樹
(c)久保帯人/集英社・テレビ東京・dentsu・ぴえろ