木梨憲武が10月30日にリリースする3rdアルバム「木梨ソウル」のトラックリストが公開され、同作に参加するゲストアーティストが明らかになった。

「木梨ソウル」は、2022年6月発表の2ndアルバム「木梨ミュージック コネクション最終章 ~御年60周年記念盤~」以来、およそ2年4カ月ぶりとなるアルバム作品。リリース発表時には、多数のアーティストが参加することが予告されていた。

本作で作詞、作曲含めフィーチャリングされたアーティストは、AK-69、CHEHON、RED SPIDER、DJ RYOW & SPACE DUST CLUB、EIGO、SWEEP、KIRA、CITY-ACE、松本孝弘(B'z)、横山剣(クレイジーケンバンド)、SWAY、DJシーナ(CV:久野美咲)、ウィンディ(CV:井口裕香)、DJ DARUMA from PKCZ®、ナオト・インティライミ、上原音楽研究所、HAN-KUN(湘南乃風)、AI、Crystal Kay、DOUBLE、福原みほ、Full Of Harmony、林和希、JAY'ED、松下洸平、Mhiro、露崎春女、UTA。松本が参加した「感情8号線 feat. 松本孝弘」の作詞を横山が担当するなど、大物ミュージシャン同士の豪華なコラボレーションが展開される。

トラックリストともにアルバムのジャケット写真も公開された。通常盤のデザインは、READYMADEおよびSAINT Mxxxxxxのデザイナーとして知られるYuta Hosokawaが担当した。

木梨憲武「木梨ソウル」収録曲

01. No Limit feat. AK-69

02. No Pain No Gain feat. CHEHON & RED SPIDER

03. MNSM(MoonNightStarMagic)

04. No Gravity feat. DJ RYOW & SPACE DUST CLUB

05. 感情8号線 feat. 松本孝弘

06. パトロール

07. ゲット・オン・ザ・風呂 feat. SWAY、DJシーナ(CV:久野美咲)、ウィンディ(CV:井口裕香)(DJ DARUMA from PKCZ® Remix)

08. ジャイアントキリング feat. ナオト・インティライミ(上原音楽研究所 Remix)

09. 空を見上げた feat. HAN-KUN(RED SPIDER Remix)

10. 伝えなくちゃ feat. AI、Crystal Kay、DOUBLE、福原みほ、Full Of Harmony、林和希、JAY’ED、松下洸平、Mhiro、露崎春女