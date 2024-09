ドラマ「踊る大捜査線」シリーズのサウンドトラック全11タイトル、ドラマ主題歌として知られる織田裕二 with マキシ・プリーストの楽曲「Love Somebody」が各サブスクリプションサービスにて配信された。

今年10、11月に「踊る」プロジェクトの新作である「室井慎次 敗れざる者」「室井慎次 生き続ける者」が公開される。同プロジェクトとしては、2012年に公開された映画「踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる野望」以来、およそ12年ぶりの最新作となる。

各種サウンドトラックと「Love Somebody」のサブスク解禁は、「室井慎次 敗れざる者」「室井慎次 生き続ける者」の公開に向けて実施された。11月13日には、この新作映画のサウンドトラックのCDリリースおよび楽曲配信が行われる。

サブスクリプションサービスで配信開始した作品

・Love Somebody / 織田裕二 with マキシ・プリースト

・踊る大捜査線 オリジナル・サウンドトラック(1997年)

・踊る大捜査線 オリジナル・サウンドトラックII(1997年)

・踊る大捜査線 オリジナル・サウンドトラックIII(1998年)

・踊る大捜査線 オリジナル・サウンドトラック・ベスト(2003年)

・踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ!オリジナル・サウンドトラックIV(2003年)

・踊る大捜査線 オリジナル・サウンドトラック・リミックス(2003年)

・踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ!オリジナル・サウンドトラックV[スコア篇](2003年)

・「交渉人 真下正義」オリジナル・サウンドトラック(2005年)

・「容疑者 室井慎次」オリジナル・サウンドトラック(2005年)

・踊る大捜査線 THE MOVIE 3 ヤツらを解放せよ!オリジナル・サウンドトラック(2010年)

・踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望 オリジナル・サウンドトラック(2012年)