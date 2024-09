TVアニメ「異世界スーサイド・スクワッド」が、9月9日12時よりNetflixで全話配信される。

7月に放送がスタートし、本日最終話が放送された「異世界スーサイド・スクワッド」。ハーレイ・クインやデッドショットといったDCコミックスでおなじみのヴィランたちが、剣と魔法の“ISEKAI”に送り込まれ、命がけのミッションに挑むさまが描かれる。アニメーション制作はWIT STUDIOが手がけ、オープニングテーマには布袋寅泰、エンディングテーマにはMori Calliopeとワールドワイドに活躍するアーティストが起用された。

またカートゥーンネットワーク、ABEMAでの全話一挙放送も決定。カートゥーンネットワークでは「バットマンの日」である9月21日21時より、ABEMAでは9月8日19時からと10月5日10時からの2回行われる。

Suicide Squad and all related characters and elements (c) & TM DC (c)2023 Warner Bros. Japan LLC