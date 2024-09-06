RIRYDAYがプレビューEPを配信リリース、「My Hero Project」始動

6人組ガールズグループRIRYDAYが、プレデビューEP『RIRYDAY』を、9月6日（金）0時に配信リリースした。

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RIRYDAYは、サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」に出演していたSAKURA（北爪さくら）や韓国発のサバイバルオーディション番組「Girls Planet 999：少女祭典」に参加していたMIRI（桑原彩菜）が所属する6人組ガールズグループ。

プレデビューEP『RIRYDAY』には、グローバルアーティストであるBull$EyE、Born.Crushのタッグがサウンドプロデュースした全4曲を収録。海外でミックス、マスタリングを行い、日本からはJUVENILE、清 竜人が楽曲制作に携わっている。

また、10月17日（木）の東京都・EX THEATER ROPPONGIにて開催されるRIRYDAYの初ワンマンのメインビジュアルも公開された。デザインはアートディレクターの吉良進太郎によるものとなっている。合わせて、ライブがバンドセットで行われること、全編撮影可能となることも発表となった。

さらに、RIRYDAYが「My Hero Project」というプロジェクトの第一弾グループであることも明らかになった。「My Hero Project」は、ヒロインではなくヒーローとして、同年代の女の子を中心に多種多様なリスナーから憧れられるリアルな存在・アーティストを次々と輩出していくプロジェクト。今回の発表とともに、「My Hero Project」の各SNSも開設されている。

10月17日（木）のEX THEATER ROPPONGI公演は、「Finally!! The Hero Has Come Back To...」と題し、My Hero Project初の主催公演として開催される。同イベントでは、「My Hero Project」第2弾ガールズグループのVIGUのお披露目も行われる予定。詳細は近日発表されるとのこと。

チケットは9月7日（土）12時より最速先行がスタートする。

＜リリース情報＞

RIRYDAY

プレデビューEP『RIRYDAY』

2024年9月6日配信スタート

配信リンク：https://linkco.re/B72b9FB6

=収録曲=

1. Uncool

Produced by JUVENILE ,

Bull$EyE & Born.Crush

(JUVENILE , RIKA MIDUKI ,

Bull$EyE , Born.Crush)

Choreography by Rina

Guitar by Yoshio Fujita

Chorus by Bull$EyE

Digital Editing by Kim Young Don

2. about cha

Produced by Bull$EyE & Born.Crush

(VERMILION FRAME ,

RIKA MIDUKI , Bull$EyE , Born.Crush)

Choreography by Rina

Synth by Xxio

Piano by Xxio

Bass by Xxio

Drum & Programming by Xxio

Chorus by conch

Digital Editing by Kim Young Don

3. Heavy-hearted(トゥー・トゥー・トゥー)

Produced by Ryujin Kiyoshi ,

Bull$EyE & Born.Crush

(Ryujin Kiyoshi)

Music , Lyrics , Arrangement and All instruments by Ryujin Kiyoshi

Choreography by Rina

Background Vocal by HEEYEON

Digital Edited by Hyun Woo Bin

4. One More Time(Choose Life)

Produced by Bull$EyE & Born.Crush

(MADEWELL ,

Monkeyvegas , Honeybear ,

RIKA MIDUKI , Bull$EyE , Born.Crush)

Choreography by Rina

Keyboard Performed by Honeybear, Monkeyvegas

Piano Performed by Honeybear , Monkeyvegas

Drum & Programming by Monkeyvegas , Honeybear

Chorus by Bull$EyE

Digital Edited by Hyun Woo Bin

All Sound Produced by

Bull$EyE & Born.Crush

Mixed & Mastered by Team AMG at DART Studio

All Vo Recorded by Splash Sound Studio

Special Thanks Yoko Utsumi , Hiroo Nishizawa

Design by Shintaro Kira

Executive Producer Michiya Fujiwara

＜イベント情報＞

「Finally!! The Hero Has Come Back To...」

2024年10月17日（木）@東京・EX THEATER ROPPONGI

料金

全席指定S席(※MEET&GREET付)

13900円

全席指定A席(※MEET&GREET付)

8900円

全席指定A席

3900円

出演

RIRYDAY

OPENING ACT:VIGU(TBA)

9月7日（土）12時〜

チケット最速先行URL

https://w.pia.jp/t/myhero/

RIRYDAY公式HP　https://riryday.com/

RIRYDAY公式Instagram　https://www.instagram.com/riryday/

RIRYDAY公式X　https://x.com/riryday/

RIRYDAY公式TikTok　https://www.tiktok.com/@riryday

My Hero Project公式Instagram　

https://www.instagram.com/myhero_info

My Hero Project公式X

https://x.com/_MYHERO_JP

My Hero Project公式TikTok

https://www.tiktok.com/@myhero_tiktok?_t=8pU9mAhwyvq&_r=1