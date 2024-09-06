RIRYDAYがプレビューEPを配信リリース、「My Hero Project」始動

6人組ガールズグループRIRYDAYが、プレデビューEP『RIRYDAY』を、9月6日（金）0時に配信リリースした。
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RIRYDAYは、サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」に出演していたSAKURA（北爪さくら）や韓国発のサバイバルオーディション番組「Girls Planet 999：少女祭典」に参加していたMIRI（桑原彩菜）が所属する6人組ガールズグループ。
プレデビューEP『RIRYDAY』には、グローバルアーティストであるBull$EyE、Born.Crushのタッグがサウンドプロデュースした全4曲を収録。海外でミックス、マスタリングを行い、日本からはJUVENILE、清 竜人が楽曲制作に携わっている。
また、10月17日（木）の東京都・EX THEATER ROPPONGIにて開催されるRIRYDAYの初ワンマンのメインビジュアルも公開された。デザインはアートディレクターの吉良進太郎によるものとなっている。合わせて、ライブがバンドセットで行われること、全編撮影可能となることも発表となった。
さらに、RIRYDAYが「My Hero Project」というプロジェクトの第一弾グループであることも明らかになった。「My Hero Project」は、ヒロインではなくヒーローとして、同年代の女の子を中心に多種多様なリスナーから憧れられるリアルな存在・アーティストを次々と輩出していくプロジェクト。今回の発表とともに、「My Hero Project」の各SNSも開設されている。
10月17日（木）のEX THEATER ROPPONGI公演は、「Finally!! The Hero Has Come Back To...」と題し、My Hero Project初の主催公演として開催される。同イベントでは、「My Hero Project」第2弾ガールズグループのVIGUのお披露目も行われる予定。詳細は近日発表されるとのこと。
チケットは9月7日（土）12時より最速先行がスタートする。
＜リリース情報＞
RIRYDAY
プレデビューEP『RIRYDAY』
2024年9月6日配信スタート
配信リンク：https://linkco.re/B72b9FB6
=収録曲=
1. Uncool
Produced by JUVENILE ,
Bull$EyE & Born.Crush
(JUVENILE , RIKA MIDUKI ,
Bull$EyE , Born.Crush)
Choreography by Rina
Guitar by Yoshio Fujita
Chorus by Bull$EyE
Digital Editing by Kim Young Don
2. about cha
Produced by Bull$EyE & Born.Crush
(VERMILION FRAME ,
RIKA MIDUKI , Bull$EyE , Born.Crush)
Choreography by Rina
Synth by Xxio
Piano by Xxio
Bass by Xxio
Drum & Programming by Xxio
Chorus by conch
Digital Editing by Kim Young Don
3. Heavy-hearted(トゥー・トゥー・トゥー)
Produced by Ryujin Kiyoshi ,
Bull$EyE & Born.Crush
(Ryujin Kiyoshi)
Music , Lyrics , Arrangement and All instruments by Ryujin Kiyoshi
Choreography by Rina
Background Vocal by HEEYEON
Digital Edited by Hyun Woo Bin
4. One More Time(Choose Life)
Produced by Bull$EyE & Born.Crush
(MADEWELL ,
Monkeyvegas , Honeybear ,
RIKA MIDUKI , Bull$EyE , Born.Crush)
Choreography by Rina
Keyboard Performed by Honeybear, Monkeyvegas
Piano Performed by Honeybear , Monkeyvegas
Drum & Programming by Monkeyvegas , Honeybear
Chorus by Bull$EyE
Digital Edited by Hyun Woo Bin
All Sound Produced by
Bull$EyE & Born.Crush
Mixed & Mastered by Team AMG at DART Studio
All Vo Recorded by Splash Sound Studio
Special Thanks Yoko Utsumi , Hiroo Nishizawa
Design by Shintaro Kira
Executive Producer Michiya Fujiwara
＜イベント情報＞
「Finally!! The Hero Has Come Back To...」
2024年10月17日（木）@東京・EX THEATER ROPPONGI
料金
全席指定S席(※MEET&GREET付)
13900円
全席指定A席(※MEET&GREET付)
8900円
全席指定A席
3900円
出演
RIRYDAY
OPENING ACT:VIGU(TBA)
9月7日（土）12時〜
チケット最速先行URL
RIRYDAY公式HP https://riryday.com/
RIRYDAY公式Instagram https://www.instagram.com/riryday/
RIRYDAY公式X https://x.com/riryday/
RIRYDAY公式TikTok https://www.tiktok.com/@riryday
My Hero Project公式Instagram
https://www.instagram.com/myhero_info
My Hero Project公式X
My Hero Project公式TikTok