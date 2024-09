9月9日から14日にかけて行われるニッポン放送の企画「オールナイトニッポン MUSIC WEEK」の13日の出演者が発表された。

「オールナイトニッポン MUSIC WEEK」はニッポン放送が開局70周年を迎えたことを記念し、24:00からの「オールナイトニッポンX(クロス)」、25:00からの「オールナイトニッポン」、27:00からの「オールナイトニッポン0(ZERO)」の3ブランドの番組パーソナリティをアーティストが担当する企画。13日の「オールナイトニッポン」ではNiziU、「オールナイトニッポン0(ZERO)」ではIS:SUEがパーソナリティを務める。2組とも「オールナイトニッポン」を担当するのはこれが初となる。

最終日の9月14日のラインナップは明日9月7日正午に発表される。

MAKO(NiziU)コメント

今回「オールナイトニッポン」に初めて出演させて頂けて、とてもとても光栄です♪♪♪

聴いて下さる方々にNiziUの魅力をしっかり「言葉」で沢山発信しますので、

是非、楽しみにしていて下さい!!

IS:SUE コメント

One of a kind! We are IS:SUE

今回、「オールナイトニッポン0」に出演させて頂けるという事でとても嬉しく思っています。

4人全員でのラジオ出演も今回が初めてなので、緊張していますが、みなさんと一緒に楽しい

時間が過ごせたらと思っています。ぜひ、聴いてください!

ニッポン放送「オールナイトニッポン MUSIC WEEK」

NiziUのオールナイトニッポン

2024年9月13日(金)25:00~27:00

IS:SUEのオールナイトニッポン0(ZERO)

2024年9月13日(金)27:00~28:30