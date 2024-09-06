NEWSのシングルおよびアルバムが各サブスクリプションサービスにて配信されることが決まった。
配信の対象となるのは2003年発表の「NEWSニッポン」から2023年発表の「ギフテッド」までの全シングルと、2005年発表の「touch」から2024年発表の「JAPANEWS」までの全アルバム。ベストアルバム「NEWS BEST」やEP「音楽 -2nd Movement-」もラインナップに含まれている。シングルは9月15日、アルバムおよびEPは10月1日に一挙解禁される。
またNEWSは各作品のサブスク解禁に合わせ、グループの結成日にあたる9月15日19:00からYouTube公式アカウント、同日21:00からLINE MUSICにて生配信を実施。歴代楽曲の魅力を掘り下げる特別企画のほか、YouTubeの生配信では重大発表も行われる予定だ。
NEWS 各サブスクリプションサービス配信タイトル
シングル
・NEWSニッポン
・希望～Yell～
・紅く燃ゆる太陽
・チェリッシュ
・TEPPEN
・サヤエンドウ / 裸足のシンデレラボーイ
・星をめざして
・weeeek
・太陽のナミダ
・SUMMER TIME
・Happy Birthday
・恋のABO
・さくらガール
・Fighting Man
・チャンカパーナ
・WORLD QUEST / ポコポンペコーリャ
・ONE -for the win-
・KAGUYA
・チュムチュム
・四銃士
・ヒカリノシズク / Touch
・恋を知らない君へ
・EMMA
・LPS
・BLUE
・「生きろ」
・トップガン / Love Story
・ビューティフル / チンチャうまっか / カナリヤ
・BURN
・未来へ / ReBorn
・LOSER / 三銃士
・ギフテッド
アルバム
・touch
・pacific
・color
・LIVE
・NEWS BEST
・NEWS
・White
・QUARTETTO
・NEVERLAND
・EPCOTIA
・WORLDISTA
・STORY
・音楽
・NEWS EXPO
・JAPANEWS
EP
・音楽 -2nd Movement-
YouTube「【NEWS祝21歳!!!】サブスク解禁記念生配信&重大発表!?」
配信日時：2024年9月15日（日）19:00～
配信URL：https://youtube.com/live/MWjbYq9oz74
LINE MUSIC「NEWS サブスク解禁記念スペシャル生配信@LINE MUSIC」
配信日時：2024年9月15日（日）21:00～