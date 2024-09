TVアニメ「異世界スーサイド・スクワッド」のエンディングテーマである、Mori Calliope「Go-Getters」のミュージックビデオが公開された。アニメーションは「異世界スーサイド・スクワッド」制作のWIT STUDIOが手がけている。

ミュージックビデオにはMori Calliopeに加え、ハーレイ・クインをはじめとしたスーサイド・スクワッドのメンバーも登場。ハーレイ・クインによる軽快なダンスやアクションが収められた。

9月7日14時からはMori Calliopeと一緒に「異世界スーサイド・スクワッド」の視聴が楽しめるウォッチパーティーが実施される。なお本編映像・音声は配信されないため、配信サイトなどで視聴の準備をして参加しよう。

Suicide Squad and all related characters and elements (c) & TM DC (c)2023 Warner Bros. Japan LLC