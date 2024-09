永井三郎原作によるドラマ「スメルズ ライク グリーン スピリット」の追加キャストが発表された。

「スメルズ ライク グリーン スピリット」は平成の閉鎖的な田舎を舞台に描かれる、少年たちのひと夏の青春物語。髪が長いという理由で同級生からいじめられている三島フトシは、隠れて母親の口紅を塗ったり服を着たりすることを心の拠り所としていた。そんなある日、三島は自身をいじめているグループのリーダーである桐野マコトが、三島が落とした口紅を手にしている姿を目撃する。三島役は荒木飛羽、桐野役は曽野舜太、クラスのムードメーカー・夢野太郎役は藤本洸大が演じる。

今回出演が発表されたのは、都会から転任してきた社会科の教師・柳田役を演じる阿部顕嵐。「10代の精神を忘れずに生きている僕ですが個人的に人生初の教師役です。今年の夏を捧げました」とコメントを寄せた。そのほかにも三島の母親でシングルマザーの三島香葉役を酒井若菜、夢野が所属するバスケ部の顧問で熱血教師の江戸川敏彦役を加治将樹、三島たちの学校に勤める英語教師・沢田綾子役を金井美樹、クラスメイトの女子・藤井凛花役を片田陽依が務めることも明らかとなった。

またドラマの予告映像も解禁。三島はいじめグループに長い髪を切られ、桐野や夢野からは散々な言いがかりをぶつけられる。そんな中、都会から田舎に引っ越してきた教師・柳田から優しい言葉をかけられるも、その笑顔の裏には何か隠し持っていそうな様子も伺えて……。

予告映像の解禁に合わせ、澤田育子監督と脚本の新井友香からもコメントが到着。ドラマ「スメルズ ライク グリーン スピリット」 は9月19日よりMBS「ドラマフィル」枠ほかで放送される。

阿部顕嵐(柳田役)コメント

Hello hello hello

素敵なキャスト、スタッフ、自然の緑に刺激を受け、楽しくメリハリのある撮影をできました。

10代の精神を忘れずに生きている僕ですが個人的に人生初の教師役です。

今年の夏を捧げました。

是非ご覧ください!

澤田育子監督コメント

魅力的な原作に興奮しながら、登場人物それぞれの状況と計り知れない多種多様な思いに、いくつもの解釈の可能性を巡らせました。

その中で、三島フトシの「いつか堂々と『自分はこういう人間だ!』って言える日がくるといいな」という台詞に、最も寄り添いたいと感じました。

多感な10代の頃に限らず、大人になっても、いつだって、誰しもに湧き上がる思いかもしれない。

自由でありたいという自分と、他者に優しくありたいという自分。両立させるのは、時として非常に困難だったり。フェアであることは難しい。

優しさと苦しさ、愉快さと困惑、強さと弱さ。豊かな大自然に囲まれながらも感じる窮屈な息苦しさは、便利過ぎる世の中にも通ずる何かであったり。

他者の感情を全て理解することは不可能だけれど、身近な誰かの気持ちに寄り添い想像することが、自由で優しい世界を構築する第一歩であり、世界平和への道となることを信じていきたいです。

スタッフ・キャスト一丸となり、大事に作り上げました。御覧頂けましたら幸いです。

新井友香(脚本)コメント

原作の「スメルズ ライク グリーン スピリット」があまりにも素晴らしすぎて、崖によじ登るような思いで、脚本にトライさせて頂きました。はじき飛ばされそうな時も多々ありましたが、ここまで惚れ込める原作に向き合うのは、とても幸福な時間でした。永井 三郎先生、ありがとうございます。リスペクトしている澤田育子監督、素敵なスタッフの方たち、フレッシュで魅力的な俳優の方々、関わったすべての方々と、同じ世界を共有できたことに、ひたすら感謝しております。

ドラマ「スメルズ ライク グリーン スピリット」

放送情報

MBS:2024年9月19日(木)より毎週木曜日25:29~

テレビ神奈川:2024年9月19日(木)より毎週木曜日25:00~

テレビ埼玉:2024年9月23日(月)毎週月曜日24:00~

群馬テレビ:2024年9月24日(火)毎週火曜日24:30~

とちぎテレビ:2024年9月25日(水)毎週水曜日25:00~

チバテレ:2024年9月26日(木)毎週木曜日23:00~

配信情報

MBSで放送後、TVer、MBS動画イズムで最新話無料配信

FODで独占見放題配信

スタッフ・キャスト

原作:永井三郎(コミックBe「スメルズ ライク グリーン スピリット」/ふゅーじょんぷろだくと 刊)

監督:澤田育子

脚本:新井友香

出演:荒木飛羽、曽野舜太、藤本洸大、片田陽依、金井美樹、富岡晃一郎、池田有希子、鳥居みゆき、宮下今日子、市川しんぺー、西原誠吾、千代田信一、加治将樹、荻野友里、黒沢あすか、酒井若菜、阿部顕嵐

制作プロダクション:スタジオブルー

製作:「スメルズ ライク グリーン スピリット」製作委員会・MBS