Travis Japan初のワールドツアー「Travis Japan World Tour 2024 Road to A」が昨日9月3日に台北・Zepp New Taipeiでスタートした。
Travis Japanが昨年12月にリリースした1stアルバム「Road to A」を携え、台北、香港、バンコク、シアトル、ロサンゼルス、ニューヨークを回るこのツアー。台北公演ではトラジャがデビュー曲「JUST DANCE!」や、メンバーの松田元太が出演したドラマ「東京タワー」の挿入歌「Sweetest Tune」など全19曲を披露した。
MCではメンバーが日本語、中国語、英語を交えて現地のファンとコール＆レスポンスを楽しみ、TikTokで話題となっている台湾のボーカルダンスグループ・Energyの楽曲「星期五晩上（Friday Night）」に合わせてダンスを披露し観客を沸かせた。また、ダンスコーナーで2022年のダンス大会「World of Dance Championship」で世界9位に入賞した際のパフォーマンスを見せると、客席から大きな歓声が上がった。
Travis Japan World Tour 2024 Road to A（※終了分は割愛）
2024年9月11日（水）香港 Kitty Woo Stadium Tung Po
2024年9月12日（木）香港 Kitty Woo Stadium Tung Po
2024年9月14日（土）バンコク Union Hall Hall 1
2024年10月10日（木）シアトル The Neptune Theater
2024年10月14日（月）ロサンゼルス El Rey Theatre
2024年10月16日（水）ニューヨーク Sony Hall