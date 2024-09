Mrs. GREEN APPLE大森元貴「9月14日は私の誕生日ですからね!!」メンバーに誕生日を忘れられる!?

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。9月2日(月)の放送は、9月一発目のオンエアということで近況を語りました。大森:9月になったな~!若井:セプテンバーですね!藤澤:9月になったということは……大森:夏休みが明けたということですね~。藤澤:そういう生徒(リスナー)が多いかも!大森:うれしい子もいれば、ちょっと憂鬱になっている子もいるかもしれないからね。無理せずね!若井:うん!大森:9月といえば、映画「Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA」の公開までもあと少しということで(9月13日(金)公開)! 本予告映像とポスターも解禁されていますから、気になってる方はぜひ映画館へ足を運んでいただければと思います!

🍏特別スポット映像初解禁!🚪



書き下ろし楽曲「The White Lounge」の

インストゥルメンタルと共に、

印象的なシーンが紡がれていく



Mrs. GREEN APPLE唯一無二の音楽劇は、

間もなく開演!



9/13(金)から全国公開#MrsGREENAPPLE #TheWhiteLounge pic.twitter.com/7s7Ml0ed2U

— Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA (@twl_movie) September 2, 2024大森:……っていうのは、もう雑談なんですよ!藤澤:!? いやいや結構大事なこと言ってたよ!大森:9月といえば、誰の誕生日があるの?っていう話なの!若井:9月かぁ~!大森:問題です!(チッチッチッチッ……)藤澤:そういう話ねぇ……(首を傾げながら考える)若井:9月かぁ……(同じく首を傾げながら考える)大森:ぉぃ……おい、おい!(ピースサインを作りながら)どうですか? 誰のお誕生日がある?若井:まあでも……元貴があって、あとだれだ?大森:おい、ふざけんなまじで(笑)! ぽこんするぞ!!藤澤・若井:“ぽこん”(笑)。大森:9月といえば、わたくし大森元貴の誕生日があります!若井:そうか~!藤澤:おめでとうございます!大森:9月14日ですからね!若井:そうですね!

番組では他にも、10代の生徒(リスナー)から届いた悩み相談に、メンバーが答える場面もありました。