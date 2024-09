Perfume、ワム、TWICEナヨン…10代リスナーが選んだ「ディスコな気分になれる曲」とは？

俳優、シンガーソングライターの宮世琉弥(みやせ・りゅうび)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 宮世LOCKS!」(毎週水曜23:08頃~)。8月28日(水)の放送では、生徒(リスナー)から寄せられた“ディスコな気分になれる曲”を紹介しました。

――「最近もディスコなソングが聴かれているんだって学べました」

宮世:今週の「SCHOOL OF LOCK!」は毎日いろいろなジャンルの楽曲が流れるスペシャル授業をお届けしているということで、今夜の「宮世LOCKS!」では、せっかくなので音楽にまつわる授業をしたいと思います。

この授業は生徒のみんなに“ビビッ”ときている音楽を教えてもらい、僕がみんなのオススメ音楽でビビッと刺激を受けていく授業です! 今回のテーマは「ディスコな気分になれる曲」!

僕は最近ミュージックアプリで“ディスコな気分”っていうプレイリストを聴きながら家事をすることが多いんです。そこで、みんなにもディスコソングを教えてもらおうと思って募集しました!

<リスナーからのメッセージと曲紹介>

NAYEON「POP!」

TWICEのメンバーであるナヨン(=NAYEON)さんのソロデビュー曲です。

TikTokで音源が流れてきて聴くようになりました。友達とこのダンスのサビを一緒に踊るのがとても楽しいです! ぜひ琉弥くんもこの曲をきいて「POP!」してください!

宮世:いいですね! NAYEONさん、声もキレイですね! リズムが刻めるぐらいすごいキャッチーな曲ですし、すごく視野が広がった気がします。僕はけっこう昔のディスコを聴くのが多かったんで、最近もこういうディスコなソングが聴かれているんだっていうのが学べました。ありがとうございます!

<リスナーからのメッセージと曲紹介>

Wham!「Wake Me Up Before You Go-Go」

イギリスの音楽ユニット「ワム!」が1984年にリリースした楽曲です。

母が洋楽好きでよく聴いています。私も小さい頃から一緒に車に乗りながら聴いていた思い出の曲です。 思わず、歌って踊りたくなる曲なので、ぜひ琉弥先生聴いてみてください!

宮世:お母さんめっちゃおしゃれですね。昔からこの曲を車でかけてドライブをしていたんでしょうね。僕、CMの記憶がパッと蘇ってきました。知っています、この曲!

40年前、80年代の曲ということは、昔のマイクを使って録っているわけじゃないですか。だからいい味が出ているというか。そういうところにも惹かれて昔の曲をよく聴くんですけど、いいですね! 歴史ある曲ということで、僕もプレイリストに入れたいなと思います。

<リスナーからのメッセージと曲紹介>

Perfume「Moon」

この曲は、綱啓永(つな・けいと)くんと豊嶋花(とよしま・はな)ちゃんが出ていたドラマ「ばらかもん」(フジテレビ系)で出会いました! 曲が流れるといつも踊りたくなって踊ってます(笑)。

宮世:僕の俳優仲間で友達の綱啓永と、「宮世LOCKS!」にも来てくれた豊嶋花ちゃんですね!

ディスコな曲のなかに、しっかりとPerfumeさんの雰囲気が混ざり合っていて、超新しいなって思いました。メロディもPerfumeさんにしかできない“トゥーン”って感じがすごく好きでした。ありがとうございます!

番組では他にも、宮世がビビッとくるディスコソングを紹介する場面もありました。

<番組概要>

番組名:SCHOOL OF LOCK!

パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)

放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55

番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/