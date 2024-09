槇原敬之のライブBlu-ray / DVD「Makihara Noriyuki Concert 2024 "TIME TRAVELING TOUR" 2nd Season ~Yesterday Once More~」が、10月23日に発売されることが決定した。

今作には槇原が2018年に開催したツアー「TIME TRAVELING TOUR」の第2弾として今年行われた全国ツアー「Makihara Noriyuki Concert 2024 "TIME TRAVELING TOUR" 2nd Season ~Yesterday Once More~」から、5月の東京・東京国際フォーラム公演の模様を収録。このツアーは1990年代に焦点を当てたもので、ライブ映像では「どんなときも。」「もう恋なんてしない」などのおなじみの楽曲から、「BLIND」「キミノテノヒラ」といったコンサートでほとんど演奏されてこなかった楽曲まで全22曲がノーカットで楽しめる。

近年はアレンジバージョンで披露されることの多かった楽曲も含め、発売当時のアレンジをベースに演奏された点にも注目。またこの公演の模様はWOWOWでオンエアされたが、放送に入り切らなかったMCが追加収録されるほか、特典映像としてツアーオフショット映像、WOWOW番組エンドロールも収められる。

槇原敬之「Makihara Noriyuki Concert 2024 "TIME TRAVELING TOUR" 2nd Season ~Yesterday Once More~」収録曲

01. ANSWER

02. 80km/hの気持ち

03. さみしいきもち

04. 僕の彼女はウエイトレス

05. 2つの願い

06. I need you.(ALBUM VERSION)

07. BLIND

08. THE END OF THE WORLD

09. 三人

10. キミノテノヒラ

11. 桜坂

12. LONESOME COWBOY

13. No.1

14. SPY

15. Hungry Spider

16. PENGUIN

17. 雪に願いを

18. 3月の雪

19. どんなときも。

<アンコール>

20. 北風~君にとどきますように~

21. うるさくて愛おしいこの世界に

22. もう恋なんてしない

特典映像

01. ツアーオフショット映像

02. WOWOW番組エンドロール