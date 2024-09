シャンクズプロモーション主催のライブイベント「激動 ~HOT LIMIT~」が8月31日に神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホールで開催された。

ストリーマーたちがゲーム「グランド・セフト・オートV」をもとに制作された仮想都市・ロスサントスでリアルな1人の住民として振る舞い、第2の人生を謳歌する企画「ストリートグラフィティロールプレイ」、通称「ストグラ」。「激動 ~HOT LIMIT~」は、その仮想都市内に存在し、ストリーマーのファン太が四皇 シャンクズという名前で社長を務める芸能プロダクション兼イベント会社・シャンクズプロモーションによる初のリアルイベントだ。シャンクズプロモーション所属のアーティストや、シャンクズがボスを務める組織NO LIMITのメンバーがストグラの世界から飛び出し、横浜に集結。チケットが即完売し、約5000人のファンが集まったパシフィコ横浜に熱狂を生み出した。

オープニングムービーによって超満員の会場の熱気が一気に高まったのち、まずはロックスターを目指してロスサントスで歌手活動をしているSATO THE ROCKがステージへ。オリジナル楽曲「The Hero」やONE OK ROCK「C.h.a.o.s.m.y.t.h.」のカバーを披露し、華やかな幕開けを飾った。続いて登場したのはシャンクズプロモーションのもとで歌手として活動している葵井優。彼はボカロ曲「メルト」を見事に歌唱すると、2曲目のTani Yuuki「おかえり」でも美しい歌声を響かせ、うさぎさんこと山田パルコへバトンタッチする。うさぎさんはオリジナル曲である「心臓」「left under」の2曲を伸びやかに歌い届けた。

公演中盤には、NO LIMITのメンバーが舞台上に登場。イベントパートとして「パシフィコ横浜を制圧せよ!」と題したミッションがスタートし、会場のファンに報酬と称したプレゼントが当たる企画を通して大きな盛り上がりが生まれた。その後、NO LIMITのメンバーである無月レオのパフォーマンスでライブパートが再開し、高い歌唱力と表現力を誇るくまのふでこはAdo「私は最強」のカバーで会場のボルテージを引き上げる。さらにシャンクズとの「3年目の浮気」のデュエットも披露した。

イベントが終盤に差しかかると、うしくんがオリジナル曲「やっぱりハラミ」を歌唱。ゲストアーティスト・こはならみは、コーラスとして参加したうしくん、赤ちゃんキャップ、わきをとともに豪華な“ストグラコラボ”を披露したほか、シャンクズとBUMP OF CHICKEN「ray」を歌って観客を楽しませる。そして本公演最後の出演アーティストFATS & SUGARはストグラ内でも披露していないシャネルズ「涙のスウィート・チェリー」、ラッツ&スター「め組の人」といった名曲をカバーし、歓声が鳴りやまない中でライブを締めくくった。

イベントのチケットが完売したことを受け、Z-aNでは9月14日18:00から10月14日23:59までライブの模様がアーカイブ配信される。また、「SHANKZ PROMOTION STORE」ではオフィシャルグッズの受注販売が後日行われる

セットリスト

「激動 ~HOT LIMIT~」パシフィコ横浜 国立大ホール 2024年8月31日

01. The Hero / SATO THE ROCK

02. C.h.a.o.s.m.y.t.h. / SATO THE ROCK

03. メルト / 葵井優

04. おかえり / 葵井優

05. 心臓 / うさぎさん

06. left under / うさぎさん

07. 家系ラーメンのうた / 無月レオ

08. 落陽 / 無月レオ

09. 私は最強 / くまのふでこ

10. 3年目の浮気 / くまのふでこ&シャンクズ

11. やっぱりハラミ / うしくん

12. 恋してる自分すら愛せるんだ / こはならみ、うしくん、ましゃかり、わきをさし

13. ray / こはならみ、シャンクズ

14. 涙のスウィート・チェリー / FATS&SUGAR

15. め組の人 / FATS&SUGAR