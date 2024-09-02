劇場版「KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」の第4弾入場者特典として、Over The Rainbowのポストカードが9月6日より配布される。

ポストカードのイラストは、キャラクターデザイン・松浦麻衣の描き下ろし。コウジ・ヒロ・カヅキが作中のプリズムジャンプ内同様のスーツ姿で爽やかな笑顔を見せる、3人のオフショットが収められている。特典は2週間限定で配布予定。なくなり次第終了のためご注意を。

なお週替わりの先付け映像にも、9月6日よりOver The Rainbowが登場。また9月8日には神浜コウジ役の柿原徹也、速水ヒロ役の前野智昭、仁科カヅキ役の増田俊樹が登壇する舞台挨拶が開催され、ライブビューイングも行われる。

「KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」

公開中

スタッフ

総監督：菱田正和

脚本：青葉譲

キャラクターデザイン：松浦麻衣、原将治

CGディレクター：乙部善弘

プリズムショー演出：京極尚彦、乙部善弘、今中菜々

プリズムジャンプ原案：加藤大典

音楽：石塚玲依

音響監督：長崎行男

原作：タカラトミーアーツ、シンソフィア、エイベックス・ピクチャーズ、タツノコプロ

アニメーション制作：タツノコプロ

配給：エイベックス・フィルムレーベルズ

製作：KING OF PRISM Project

キャスト

一条シン：寺島惇太

太刀花ユキノジョウ：斉藤壮馬

香賀美タイガ：畠中祐

十王院カケル：八代拓

鷹梁ミナト：五十嵐雅

西園寺レオ：永塚拓馬

涼野ユウ：内田雄馬

如月ルヰ：蒼井翔太

大和アレクサンダー：武内駿輔

高田馬場ジョージ：杉田智和

高田馬場ジョージGS / 池袋エィス：小林竜之

神浜コウジ：柿原徹也

速水ヒロ：前野智昭

仁科カヅキ：増田俊樹

(c)Ｔ－ＡＲＴＳ／syn Sophia／エイベックス・ピクチャーズ／タツノコプロ／KING OF PRISM Project