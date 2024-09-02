劇場版「KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」の第4弾入場者特典として、Over The Rainbowのポストカードが9月6日より配布される。
ポストカードのイラストは、キャラクターデザイン・松浦麻衣の描き下ろし。コウジ・ヒロ・カヅキが作中のプリズムジャンプ内同様のスーツ姿で爽やかな笑顔を見せる、3人のオフショットが収められている。特典は2週間限定で配布予定。なくなり次第終了のためご注意を。
なお週替わりの先付け映像にも、9月6日よりOver The Rainbowが登場。また9月8日には神浜コウジ役の柿原徹也、速水ヒロ役の前野智昭、仁科カヅキ役の増田俊樹が登壇する舞台挨拶が開催され、ライブビューイングも行われる。
「KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」
公開中
スタッフ
総監督：菱田正和
脚本：青葉譲
キャラクターデザイン：松浦麻衣、原将治
CGディレクター：乙部善弘
プリズムショー演出：京極尚彦、乙部善弘、今中菜々
プリズムジャンプ原案：加藤大典
音楽：石塚玲依
音響監督：長崎行男
原作：タカラトミーアーツ、シンソフィア、エイベックス・ピクチャーズ、タツノコプロ
アニメーション制作：タツノコプロ
配給：エイベックス・フィルムレーベルズ
製作：KING OF PRISM Project
キャスト
一条シン：寺島惇太
太刀花ユキノジョウ：斉藤壮馬
香賀美タイガ：畠中祐
十王院カケル：八代拓
鷹梁ミナト：五十嵐雅
西園寺レオ：永塚拓馬
涼野ユウ：内田雄馬
如月ルヰ：蒼井翔太
大和アレクサンダー：武内駿輔
高田馬場ジョージ：杉田智和
高田馬場ジョージGS / 池袋エィス：小林竜之
神浜コウジ：柿原徹也
速水ヒロ：前野智昭
仁科カヅキ：増田俊樹
(c)Ｔ－ＡＲＴＳ／syn Sophia／エイベックス・ピクチャーズ／タツノコプロ／KING OF PRISM Project