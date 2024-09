乃木坂46賀喜遥香＆井上和 リスナーが制作した“かきうちわ”“和うちわ”に感激！井上「爆レスをあげたいと思います！」

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」(毎週木曜23:08頃~)。8月29日(木)の放送では、先週に引き続き「乃木坂LOCKS!」の“和の講師”乃木坂46・5期生の井上和がゲストに登場! 今回は生徒(リスナー)から届いたオリジナルうちわ“かきうちわ”“和うちわ”の写真を見て盛りあがりました。賀喜:生徒の皆さん、こんばんは! 4組の副担任・乃木坂46の賀喜遥香と?井上:“和の講師”乃木坂46の井上和です!賀喜:今回は「真夏の全国ツアー2024」ファイナルとなる神宮公演3DAYSに向けて、生徒のみんなが作ってくれた私たちのうちわ、通称「かきうちわ」と「和うちわ」を2人でチェックしていこうと思います!井上:はい!賀喜:それでは“早速”見ていきましょう~!<リスナーからのメッセージ>「乃木坂46のライブに参加するのは今回で3回目ですが、まだファンサをもらえたことがなく、どうしても遥香先生のファンサが欲しくてオリジナルの“かきうちわ”を作ってみました! 会場で見つけたら、ぜひファンサして欲しいです! 大好きな遥香先生を目に焼き付けたいと思います」賀喜:うれしいな~! それでは見ていきましょうか。賀喜・井上:ジャン!賀喜:すごい! フリルが付いている!井上:かわいい~♡賀喜:かわいいね!井上:何でしたっけ? この……。賀喜:これはシマエナガ(※賀喜先生が好きな鳥)。井上:そうでした! シマエナガもいる~。賀喜:女の子らしいリボンも付いていてかわいいね~。井上:ぜひ見つけてあげてください!賀喜:見つけます! レースも付いていてかわいいし、絶対に探す! ありがとうございます!<リスナーからのメッセージ>「『おひとりさま天国』で和先生の虜になった生徒です!“和うちわ2024”完成しました! 完コピまではいかないですが、まずまずの出来ではないかと思います。愛知公演2日目と神宮公演2日目に参戦するので、見かけたら爆レスをください!」井上:お、うれしい~!賀喜:それでは見てみましょうか!井上:すごい! うちわが2つある!賀喜:ちっちゃい“和うちわ”と大きい“和うちわ”がありますね。なんかさ、ちっちゃいほうの“和うちわ”は、ちょっと右を向いているように見えてかわいい(笑)。井上:本当だ、かわいい~(笑)。大きい和うちわは、私が作ったのとそっくりじゃないですか!?賀喜:それ思った(笑)!“耳がちっちゃい”って言ってたじゃん? それも再現されてる!井上:そうなんですよ(笑)! 耳を作るときに(細かく)切るのが面倒くさくなっちゃって(苦笑)。だから、画用紙の端っこを使って……。賀喜:だから、ちっちゃいんだ(笑)!井上:紙を極限まで無駄なく使おうとして……そうしたら、ちっちゃくなりました、すみません(笑)。賀喜:でも、このちっちゃい感じがいいんだよな~。ちょっと謙虚な耳で。井上:“和うちわ”の特徴は耳かもしれない(笑)。賀喜:実はね。井上:よく再現されています。賀喜:完成度が高い!井上:ありがとうございます! 頑張って(会場で見つけて)爆レスをあげたいと思います!賀喜:頑張って探そう!井上:はい、探します!――この後も、生徒から届いた“かきうちわ”“和うちわ”の写真に感激しっぱなしの2人でした。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/