野田宏・若松卓宏原作によるTVアニメ「異世界失格」の第9話から登場する新キャラクター・サイトウ役を青山穣、トオル役を興津和幸が演じることが発表された。
TOKYO MXほかで放送中の「異世界失格」は、文豪・センセーが異世界で勇者の使命を背負わされる物語。キャストの発表と併せ、第9話「僕を一塊の灰に変えるがいい」の先行カットとWeb予告が公開された。第9話では、ドリッテン聖堂を目指し、見渡す限り何もない灼熱の砂漠地帯を進むセンセーたちに、サソリの魔物に乗った堕転移者率いる暴走集団が襲いかかる。
TVアニメ「異世界失格」
AT-X：毎週火曜日23:30～
TOKYO MX：毎週火曜日24:30～
BS11：毎週火曜日24:30～
MBS：毎週火曜日27:30～
北海道テレビ：毎週火曜日25:55～
RKB毎日放送：毎週火曜日27:00～
名古屋テレビ：毎週火曜日26:30～
配信情報
ABEMA、Netflix
スタッフ
監督：河合滋樹
シリーズ構成・脚本：中西やすひろ
キャラクターデザイン：稲吉智重、稲吉朝子
モンスターデザイン：寺尾憲治
プロップデザイン：岩畑剛一、コレサワシゲユキ（デジタルノイズ）、小高みちる（デジタルノイズ）、灯夢（デジタルノイズ）
美術監督：三宅昌和
美術設定：佐南友理
色彩設計：坂本いづみ
特殊効果：Nexus
2Dデザイン：灯夢（デジタルノイズ）、犬伊勢あや（デジタルノイズ）
3Dディレクター：ヨシダ.ミキ（POLYG）
モデリング協力：アイラ・ラボラトリ
撮影監督：廣岡岳（Nexus）
編集：須藤瞳（REAL-T）
音響監督：明田川仁
音響制作：マジックカプセル
音楽：末廣健一郎
音楽制作：KADOKAWA
アニメーション制作：Atelier Pontdarc
キャスト
センセー：神谷浩史
アネット：大久保瑠美
タマ：鈴代紗弓
ニア：小市眞琴
メロス：木野日菜
ウォーデリア：悠木碧
イーシャ：中原麻衣
ヴォルフ：島崎信長
スズキ：岡本信彦
カイバラ：小野大輔
ユリコ：小原好美
センゴク：杉田智和
さっちゃん：上田麗奈
※島崎信長の崎はたつさきが正式表記。
(c)野田 宏・若松卓宏・小学館／「異世界失格」製作委員会