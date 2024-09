世界最大のアニメソングイベント「Animelo Summer Live 2024 -Stargazer-」の最終3日目が、本日9月1日に埼玉・さいたまスーパーアリーナで行われた。

オープニングを務めたのは、「【推しの子】」より初出演のB小町。ルビー役の伊駒ゆりえ、有馬かな役の潘めぐみ、MEMちょ役の大久保瑠美がB小町の衣装を纏って登場し、「STAR☆T☆RAIN -New Arrange Ver.-」で観客のボルテージを一気に引き上げる。全力のパフォーマンスを終えると、息を切らしながら潘が「アニサマでも、アンタたちの推しの子になってやる!」と有馬のように観客に向かって力強く宣言し、大久保も「こんメム~!」と元気いっぱいに挨拶。伊駒が「みなさんもご存知のあの曲!」と言い歓声があがる中「サインはB -New Arrange Ver.-」がスタートすると、赤・白・黄のサイリウムが揺れる客席から「ウリャ オイ」「B小町 フッフー」の大きな合いの手が贈られた。

「アイドルマスター シャイニーカラーズ」のステージが始まると、イルミネーションスターズとして櫻木真乃役の関根瞳らがステージに上がる。「ヒカリのdestination」で澄んだ声を響かせ、後に続くアルストロメリアが「アルストロメリア」、ノクチルが「いつだって僕らは」で畳み掛けた。さらにイルミネーションスターズとアルストロメリアが「ツバサグラビティ」の歌唱中、ゴンドラで会場を巡りながら笑顔を振りまき観客を魅了。MCではイルミネーションスターズが、グループ名と「ヒカリのdestination」、そして今年のアニサマのテーマ「Stargazer(スターゲイザー)」に“星”や“光”という共通点があることに触れ、「何光年先にいても、アイドルの輝きを忘れないでいてください」とメッセージを送る。最後には全員で歌声を重ね、たくさんのオレンジ色のサイリウムが光る客席に向かって「Spread the Wings!!」を届けた。

ライトで赤く染め上げられたステージに激しいサウンドが響き、登場したのは浴衣姿の邪神★ガールズ 生贄SUMMER。「ですの」のコールアンドレスポンスで観客のテンションを上げていき「あの娘にドロップキック」を歌い上げる。その後演歌調の楽曲「CHI☆TO☆SE愛歌」で邪神ちゃん役の鈴木愛奈と、リエール役の花井美春が伸びやかな歌声を披露した。すると会場に突然「這いよれ!ニャル子さん」より阿澄佳奈演じるニャル子が、邪神★ガールズ 生贄SUMMERのアニサマ初出演を祝う声が。どよめきと歓声が入り混じる会場で邪神★ガールズ 生贄SUMMERが「這いよれ!ニャル子さん」のオープニングテーマ「太陽曰く燃えよカオス」を元気に歌うと、邪神ちゃんの着ぐるみも踊りだす。賑やかなステージに観客も「うー! にゃー!」と大きく声をあげた。

静寂の中でのピアノ演奏から始まったZAQのパフォーマンス。その静けさを「ようこそ実力至上主義の教室へ」オープニング主題歌「カーストルーム」の力強いボーカルが打ち破った。ZAQが弾き語るピアノと、バンドの音色が会場を彩った後、ZAQは「実力至上主義、感じました?」と笑顔で客席に視線を送る。さらに「今日、アニサマ特別バージョンの最終試験を始めます」と言い放ち、「ようこそ実力至上主義の教室へ 3rd Season」オープニングテーマ「マイナーピース」がスタート。実力至上主義ダンサーとして一之瀬帆波役を演じた東山奈央が参加し、さらにそこにサプライズサポートアーティストとして綾小路清隆に扮したMADKIDのSHINが加わる。アップテンポな楽曲が観客を巻き込み、会場の熱を高めていった。

前半のラストを飾る北宇治カルテットは、黄前久美子役の黒沢ともよ、加藤葉月役の朝井彩加、川島緑輝役の豊田萌絵、高坂麗奈役の安済知佳が北宇治高校の制服で登場。大きな歓声に迎えられ、ブラスバンドの演奏とともに「トゥッティ!」を歌唱した。黒沢は会場を見渡しながら、毎年アニサマに向け多数のアーティスト、スタッフが準備をしてきたことに触れ「なんだか、吹奏楽みたいです」と語る。そして「私は吹奏楽が好きで、ユーフォが好きで、北宇治が好きで、アニサマが好きです!」と伝えた。北宇治カルテットの楽曲を手がけるZAQが再登場し「音色の彼方」が始まると、4人の声とZAQのピアノ伴奏が会場を優しい空気で満たした。さらにTRUEも加わり、「DREAM SOLISTER」で北宇治カルテットとともに美しいハーモニーを奏でる。続けて黒沢の「北宇治ファイトー!」という呼びかけに観客が黄色とオレンジのサイリウムを掲げて「オー!」と応え、最後の曲「ReCoda」が披露された。歌い終えたTRUEは「巡っていく春夏秋冬のように、私たちの青春や音楽もまた、鳴り止むことは絶対にありません。なので、末長く『響け!ユーフォニアム』の音楽を愛してください」とメッセージを送り、前半は締めくくられた。

後半の冒頭では、突然会場が警報音に包まれる。「待たせたな、私の中に早く乗るんだ! さあ行くぞ!」というアナウンスののち、「『アニサマ』私と一緒に必殺技を叫ぶんだ!」と言いながら、ブレイバーン役・鈴村健一が登場。アニメ「勇気爆発バーンブレイバーン」のオープニング主題歌「ババーンと推参!バーンブレイバーン」を高らかな声で響き渡らせる。観客もブレイバーンの必殺技を一緒に叫びながら呼応。続いて鈴村と観客が「イサミィー&スミスー!」とコールを促すと、イサミ・アオ役の鈴木崚汰、ルイス・スミス役の阿座上洋平がステージに見参。力強いハーモニーで、エンディング主題歌「双炎の肖像」を届ける。楽曲の終盤に差しかかると、衣裳のボタンをおもむろに外し出す鈴木と阿座上。エンディング映像と同様上半身を露わにし、片方の手を握り合い、もう片方の手を上に掲げながら歌い、会場を“「ブレイバーン」一色”に染めた。

「ロウきゅーぶ!」から生まれた声優ユニット・RO-KYU-BU!で昨年参加した花澤香菜は、「私も『ブレイバーン』に負けてられないんですよ。コラボをしたいんですよね」と言って東山奈央を呼び込み、アニメ「ニセコイ」の“アニメアニバーサリーデュエットソング”「本命アンサー」を歌唱。2人はトロッコに乗りながら会場を巡り、かわいらしい歌声で「アニサマ」に華を添えた。

中盤では東山と、TVアニメ化も決定している音楽プロジェクト・うたごえはミルフィーユのメンバーが、坂本真綾が歌うアニメ「カードキャプターさくら さくらカード編」のオープニングテーマ「プラチナ」をカバー。バンドを交えず、東山をメインボーカルにアカペラで歌い上げ、見る者を惹きつけた。第3期の活動となってから「アニサマ」初参加となるfripSideの上杉真央、阿部寿世、八木沼悟志。アニメ「魔法使い黎明期」オープニング主題歌「dawn of infinity」、アニメ「ひきこまり吸血姫の悶々」オープニングテーマ「Red Liberation」を、ステージに立つ喜びを噛みしめながら披露する。アニメ「夜桜さんちの大作戦」第2クールのオープニングテーマ「Secret Operation」では、2022年に卒業した第2期メンバー・南條愛乃が加わり、息の合った伸びやかな歌声で観客の心を鷲掴みにする。

艶やかな青を基調としたドレスでステージに降り立ったのは茅原実里。アニメ「境界の彼方」のオープニング主題歌「境界の彼方」のイントロが始まると、観客からは大きな歓声が沸き上がる。アニメの映像に乗せ、茅原は情感たっぷりに「境界の彼方」を歌唱。MCでは「先輩方の光がキレイで感動したのを覚えています。絶えず紡がれているからこそ、『アニサマ』の景色は唯一無二なんだなと思います」と語りかけ、「次のアーティストに、今日一番の熱々のバトンをつなぎます」と「Paradise Lost」を届けて、会場をひとつにした。

今年の「アニサマ」の大トリを飾ったのはReoNa。ギターを演奏しながらReoNaが「ピルグリム」を歌い始めると、観客が合わせて体を揺らす。アニメ「シャングリラ・フロンティア」第2クールエンディングテーマ「ガジュマル ~Heaven in the Rain~」では、透明感と強さを併せ持つ歌声で観客を魅了。「アニソンが好きなあなたがいたから、私たちは今日ここに集えています。すべてのあなたにありったけの魂を込めてこのお歌をお届けします。だからあなたもありったけの魂をどうか燃やして」と伝え、アニメ「ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld」の2ndクールオーバロードグテーマ「ANIMA」で畳みかける。さらに「私は“絶望系アニソンシンガー”。そんな私が最後にもう1曲お届けしたいお歌があります。私の大好きな作品が10周年を迎えたとき、この物語がどうか終わらずに続いてほしい、この物語に寄り添い続けたい。そう願って作ったお歌」と「ソードアート・オンライン」の原作小説刊行10周年記念テーマソング「Till the End」を大勢のバックコーラスを従えて歌い、迫力あるステージングで観客を熱狂させる。ラストではDAY3の出演者全員でテーマ曲「Stargazer」を大合唱。多幸感に包まれる中、「アニサマ2024」は閉幕した。

「Animelo Summer Live 2024 -Stargazer-」9月1日セットリスト