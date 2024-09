8月31日から9月1日にかけて、2024明治安田J1リーグ第29節が各地で行われた。

首位を走るFC町田ゼルビアは、『国立競技場』で浦和レッズと対戦。序盤からハイプレスやセットプレーで攻め立てるも、浦和に先制を許して試合はハーフタイムへ。後半は町田が立ち上がりに同点に追いつきペースを掴んだが、終盤に浦和が再び勝ち越しに成功。それでも後半アディショナルタイムに町田はFWエリキがゴールを挙げて2-2で終了し、辛くも勝ち点1を獲得した。

6連勝中と勢いに乗る2位のサンフレッチェ広島は、ホームでFC東京と対戦した。開始5分で先制ゴールを決めたMFトルガイ・アルスランが、63分までにハットトリックを記録する活躍を見せる。その後FC東京に2ゴールを許したものの、試合は3-2で終了。クラブ新記録のJ1リーグ7連勝を飾った広島が、町田と勝ち点で並んだものの得失点差で首位に浮上した。

上位2チームを追いかける3位のヴィッセル神戸は、アウェイでアビスパ福岡と対戦。前半終了間際にFW大迫勇也のゴールでリードを奪った神戸は、後半にも大迫のPKで追加点を挙げ、0-2で2連勝を飾った。

最下位の北海道コンサドーレ札幌は、ホームで川崎フロンターレと対戦。前半は互いにスコアレスで折り返すが、札幌は71分にMF青木亮太のゴールで先制すると、80分にはFW鈴木武蔵が追加点をゲット。2-0で3連勝を飾った札幌は、サガン鳥栖を抜いて最下位を脱出した。

今節の結果と順位表、また次節の対戦カードは以下の通り。なお、今節は台風の影響で3試合が中止となった。

◆■第29節

▼8月31日(土)

FC町田ゼルビア 2-2 浦和レッズ

サンフレッチェ広島 3-2 FC東京

柏レイソル 2-3 東京ヴェルディ

ジュビロ磐田(中止)横浜F・マリノス

京都サンガF.C.(中止)鹿島アントラーズ

セレッソ大阪(中止)ガンバ大阪

サガン鳥栖 1-2 湘南ベルマーレ

▼9月1日(日)

北海道コンサドーレ札幌 2-0 川崎フロンターレ

アビスパ福岡 0-2 ヴィッセル神戸

▼9月18日(水)

19:00 名古屋グランパス vs アルビレックス新潟

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 広島(55/+25)

2位 町田(55/+21)

3位 神戸(52/+18)

4位 鹿島(48/+10)

5位 G大阪(48/+10)

6位 横浜FM(41/+6)

7位 東京V(41/−4)

8位 C大阪(38/−2)

9位 福岡(38/−2)

10位 FC東京(38/−4)

11位 名古屋(37/−2)

12位 浦和(36/+5)

13位 新潟(36/−2)

14位 川崎F(34/+2)

15位 京都(34/−12)

16位 柏(33/−8)

17位 湘南(32/−4)

18位 磐田(28/−15)

19位 札幌(25/−21)

20位 鳥栖(24/−21)

◆■第30節

▼9月13日(金)

19:00 川崎F vs 鳥栖

19:00 横浜FM vs 京都

19:00 神戸 vs C大阪

▼9月14日(土)

14:00 札幌 vs 東京V

18:00 鹿島 vs 広島

18:00 福岡 vs 町田

19:00 柏 vs 磐田

19:00 FC東京 vs 名古屋

19:00 新潟 vs 湘南

19:00 G大阪 vs 浦和