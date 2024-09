8月30日から9月1日にかけて2024明治安田J3リーグ第26節が各地で行われた。

首位を走る大宮アルディージャは、ホームY.S.C.C.横浜を迎えた。前半を互いにスコアレスで折り返すと、大宮は後半に先制に成功。さらに終盤にかけて2ゴールを記録し、試合は3-0で終了した。大宮は試合中に中止となった前節を除き、直近の5試合で4勝1分と好調を維持している。

ホームで奈良クラブと対戦した2位のFC今治は、前半に先制点を挙げると後半立ち上がりには2点をゲット。勢いに乗った今治はその後攻撃の手を緩めず、終わってみれば6得点を記録した。6-0で勝利した今治は、2連勝を飾っている。

3位のアスルクラロ沼津は、アウェイで4位のカターレ富山との上位対決を迎えた。注目が集まった一戦は開始18分に先制した富山が、その後立て続けにゴールを奪い前半だけで3点のリードを奪う。後半も富山が主導権を握り、沼津に1点は許したものの、結局試合は5-1で終了。勝利を収めた富山が3位に浮上した。

第26節の試合結果と順位表、第27節の対戦カードは以下の通り。

◆■第26節

▼8月30日(金)

FC大阪 1-1 ツエーゲン金沢

▼8月31日(土)

福島ユナイテッドFC 1-0 ギラヴァンツ北九州

SC相模原 1-1 AC長野パルセイロ

FC琉球 3-1 ガイナーレ鳥取

カターレ富山 5-1 アスルクラロ沼津

大宮アルディージャ 3-0 Y.S.C.C.横浜

FC岐阜 0-1 松本山雅FC

FC今治 6-0 奈良クラブ

テゲバジャーロ宮崎 3-2 ヴァンラーレ八戸

▼9月1日(日)

いわてグルージャ盛岡 1-2 カマタマーレ讃岐

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 大宮(59/+30)

2位 今治(49/+14)

3位 富山(45/+16)

4位 沼津(43/+12)

5位 北九州(42/+8)

6位 金沢(40/+3)

7位 琉球(39/−1)

8位 松本(38/+5)

9位 相模原(37/+4)

10位 福島(36/+10)

11位 八戸(36/+2)

12位 FC大阪(35/+4)

13位 岐阜(33/+1)

14位 長野(29/−5)

15位 鳥取(28/−16)

16位 YS横浜(26/−17)

17位 讃岐(25/−6)

18位 奈良(25/−13)

19位 宮崎(22/−14)

20位 岩手(14/−37)

◆■第27節の対戦カード

▼9月6日(金)

13:00 八戸 vs 福島

▼9月7日(土)

18:00 YS横浜 vs 金沢

18:00 相模原 vs 宮崎

18:00 松本 vs 大宮

18:00 北九州 vs 今治

18:00 琉球 vs 岩手

19:00 長野 vs FC大阪

19:00 鳥取 vs 沼津

▼9月8日(日)

18:00 奈良 vs 富山

18:00 讃岐 vs 岐阜