【逗子 グルメレポ】AID.KITCHEN（エイド・キッチン）- 毎…

逗子でこだわりのお惣菜をテイクアウト

JR逗子駅から徒歩6分、池田通り商店街にある「AID.KITCHEN(エイド・キッチン)」へ行ってきました。「AID.KITCHEN」は、身体が喜ぶお惣菜やお弁当が楽しめるお店です。

コンセプトは「Healthy、Local、Outdoor」

サーフィンやランニングが趣味だというオーナーの郡山さん。アウトドアスポーツのあとに「ヘルシーでおいしいものを食べられたらいいな」との想いから、お惣菜を提供しようと思ったそうです。アスリートフードマイスターの資格を持つ郡山さんが作るお惣菜は栄養バランス満点!できるだけ地元の野菜を使うというこだわりも。また、お惣菜は添加物や保存料を使わずに店内で手作りしているので安心です。

お弁当は3種類のお惣菜から気分で選べる

明るいショーケースの中には、常時12種類ほどのお惣菜が並びます。お惣菜は、毎日変わるものや季節に合わせて月替わりのものもあります。最新のメニューはInstagramやFacebookをチェックしてみてくださいね。

ランチはテイクアウトができる「3デリ弁当(税込1,080円〜)」が人気。その日の気分や好みでショーケースから3種類のお惣菜が選べます。玄米ごはん&ミニサラダ付き。

どれもおいしそうで迷いましたが、定番の「チキンとキャベツのコールスローサラダ」、「チャイニーズチキン」、「サーモンのエスカベッシュ」と季節のおすすめのお惣菜をテイクアウトしました。スーパーやコンビニとは一味違う、一品ずつに個性を感じるお惣菜に大満足!女性客のリピーターが絶えないのも納得です。

お惣菜以外にも、マフィンやクッキー、ナッツなども揃います。1歳から食べられるマフィンはおやつにピッタリ!スパイシーなナッツはお酒のお供に最適です!

お家ごはんをもっと楽しく!

店内にはカウンター席も4席あるので、イートインの利用も可能です。また、お惣菜はデパ地下のように量り売りをしています。15時までの来店で豊富な種類から選べますよ。毎日食べたくなる、おいしくて身体にいいお惣菜。ぜひお家でも味わってみてはいかがでしょうか?

店舗情報

【AID.KITCHEN(エイド・キッチン)】 住所:神奈川県逗子市逗子1丁目8-15 アクセス:JR逗子駅から徒歩6分、京急逗子・葉山駅から徒歩6分 電話番号: 046-815-0340 営業時間:11:00-19:00 定休日:日曜日、月曜日

関連リンク

AID.KITCHEN InstagramAID.KITCHEN FacebookAID.KITCHEN noteAID.KITCHEN オンラインショップ

