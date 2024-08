劇場版「KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」の冒頭映像が、本日8月31日から期間限定で公開されている。

公開中の「KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」は、「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」に新規パートを加え再構成したシリーズ最新作。公開された冒頭映像では、番組開始前の企業CM風ムービーや、作中のボーイズユニット・Over The Rainbowが蜂蜜を駆使するジャンプ技“はちみつキッス”を3連続で披露する様子など、4分間にさまざまな情報が凝縮された。

9月8日にはOver The Rainbowメンバーである神浜コウジ役の柿原徹也、速水ヒロ役の前野智昭、仁科カヅキ役の増田俊樹による舞台挨拶を、東京・新宿バルト9で開催。今回、舞台挨拶の模様が全国の劇場でライブビューイングされることが決定した。実施劇場は「KING OF PRISM」公式サイトで確認しよう。なお入場者プレゼントとしてスマートフォン用壁紙がプレゼントされる。

「KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」

公開中

スタッフ

総監督:菱田正和

脚本:青葉譲

キャラクターデザイン:松浦麻衣、原将治

CGディレクター:乙部善弘

プリズムショー演出:京極尚彦、乙部善弘、今中菜々

プリズムジャンプ原案:加藤大典

音楽:石塚玲依

音響監督:長崎行男

原作:タカラトミーアーツ、シンソフィア、エイベックス・ピクチャーズ、タツノコプロ

アニメーション制作:タツノコプロ

配給:エイベックス・フィルムレーベルズ

製作:KING OF PRISM Project

キャスト

一条シン:寺島惇太

太刀花ユキノジョウ:斉藤壮馬

香賀美タイガ:畠中祐

十王院カケル:八代拓

鷹梁ミナト:五十嵐雅

西園寺レオ:永塚拓馬

涼野ユウ:内田雄馬

如月ルヰ:蒼井翔太

大和アレクサンダー:武内駿輔

高田馬場ジョージ:杉田智和

高田馬場ジョージGS / 池袋エィス:小林竜之

神浜コウジ:柿原徹也

速水ヒロ:前野智昭

仁科カヅキ:増田俊樹

(c)T-ARTS/syn Sophia/エイベックス・ピクチャーズ/タツノコプロ/KING OF PRISM Project