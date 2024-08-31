rumania montevideoが2025年1月11日に大阪・梅田CLUB QUATTRO、3月29日に東京・渋谷CLUB QUATTROでライブ「rumania montevideo REBORN2025～戦慄のモンテビデオ～」を開催。会場で22年ぶりのニューアルバムを限定販売する。

rumania montevideoは三好誠と彼の実姉である三好真美を中心にして1998年に結成されたバンド。2002年に解散するも、2019年に活動再開を発表していた。このたび発表されたライブには、サポートメンバーとして古井弘人（Key）、マエノソノマサキ（Dr / 8otto）、Litsuko（B / ex.少年ナイフ）、間島和伸（G / rumania montevideo、ramjet pully）、RentaP（G）、岡崎雪（Cho）、スペシャルゲストとして山中綾華が参加。チケットぴあでは9月23日までチケットの先行予約を受け付けている。

なおrumania montevideoは9月14、15日に香川・直島のチョコレート工場・MARU CHOCOLATE FACTORYにて開催される野外音楽イベント「shima fes SETOUCHI 2024 ～百年つづく、海と森の音楽祭。～ -CHOCOLATE MEETING -」の2日目公演に出演。アコースティックスタイルでライブを行う。

rumania montevideo REBORN2025～戦慄のモンテビデオ～

2025年1月11日（土）大阪府 梅田CLUB QUATTRO

2025年3月29日（土）東京都 渋谷CLUB QUATTRO