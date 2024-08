THE WHY HOW DO COMPANYの子会社であるPavilionsおよびSOUND PORTが、小室哲哉より貸付金の一部、金1億円の繰上返済を受けたことを報告した。

TM NETWORKとして4月に配信されたNetflix映画「シティーハンター」の主題歌に「Get Wild Continual」を提供し、7月にはフランス・パリで開催されたフェスティバル「Japan Expo」にて名誉ゲストとして登場しAIライブパフォーマンスを披露するなど、積極的なアーティスト活動を展開している小室。9月にはオーケストラツアー「billboard classics ELECTRO produced by Tetsuya Komuro」東京・東京文化会館公演の開催を控えている。

このようにアーティスト活動が好調なことから、小室が代表取締役を務めるPavilionsおよびSOUND PORTが、本人への貸付金の一部繰上返済を受け、さらにTHE WHY HOW DO COMPANYも両社から一部操上返済を受けることとなった。